Eminem a donat "Mom's Spaghetti" spitalelor din Detroit

Statul Michigan este una dintre zonele cele mai afectate ale pandemiei de coronavirus, Detroit suferind mai multe victime decât oricare alt oraș important din SUA, cu excepția New York-ului. Ca alte celebrități care au pus osul la treabă ajutându-i pe cei care au nevoie, Eminem s-a gândit și el la o mișcare caritabilă, însă puțin atipică.

Rapper-ul a imortalizat orașul Detroit în filmul semi-autobiografic "8 Mile". Tot în cadrul acelui proiect cinematografic, a fost prezentat și îndrăgitul soundtrack, din care s-a remarcat piesa "Lose Yourself", câștigătoare a două premii Grammy. Melodia a devenit emblematică, așa cum au făcut-o și versurile: "There's vomit on his sweater already/Mom's spaghetti" (n.r. "Deja sunt urme de vomă pe puloverul lui/Spaghetele mamei"). Aceste cuvinte au devenit populare în rândul fanilor, și nu numai, iar în 2017 Eminem a profitat de această faimă a versurilor și a deschis un restaurant intitulat "Mom's Spaghetti".

Conform publicației Uproxx, pachetele cu eticheta "Mom's Spaghetti" au început să apară marți la spitalele din Detroit împreună cu mesajul "Mulțumesc îngrijitorilor din primele linii". Eminem a refuzat să-și anunțe donațiile printr-un comunicat de presă, dar imagini cu caserole ce aveau logo-ul casei de discuri a artistului - Shady Records - au fost postate pe conturile de socializare ale rețelelor de asistență medicală DMC și Henry Ford.

Our #HealthcareHeroes “lost themselves” in the delicious Mom’s Spaghetti donated by Detroit’s very own, @Eminem. Thank you for providing a special meal for our team members! 🍝 pic.twitter.com/HyKXzzyhJ5