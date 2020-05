Madonna a fost testată pozitiv pentru anticorpi de coronavirus - VIDEO

Clipul o prezintă pe artistă la o mașină de scris, verbalizând o serie de gânduri. La un moment dat, Madonna spune că a făcut un test și a aflat că are anticorpi de coronavirus. În urma acestui rezultat, cântăreața a spus că are de gând să petreacă timp în afara casei.

"Am făcut un test ieri şi am aflat că am anticorpi pentru coronavirus, așa că mâine voi face o plimbare lungă cu mașina, voi deschide geamul și voi inspira aerul cu COVID-19. Sper că soarele va străluci", a spus Madonna.