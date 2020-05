Björn Ulvaeus, cofondatorul ABBA, a fost ales președintele Confederației Internaționale a Societăților de Autori și Compozitori

Muzicianul îi ia locul pionierului muzicii electronice, Jean Michel Jarre, care renunță la post după șapte ani - și care l-a înlocuit pe cântărețul Bee Gees, Robin Gibb, în ​​funcția de președinte în 2013. Ulvaeus a fost ales președinte în cadrul unei întâlniri virtuale ce a avut loc la începutul acestei săptămâni.

Ulvaeus a scris peste 150 de cântece și show-uri de succes - și este în mod semnificativ un apărător al drepturilor artiștilor. În timpul succesului global al trupei ABBA din anii '70 -'80, grupul, împreună cu regretatul manager Stig Andersson, au devenit una dintre cele mai bine vândute trupe din istorie, în special în domeniul publicării muzicale și al drepturilor de autor, și au influențat industria pop suedeză a ultimelor trei decenii, atât în ceea ce privește muzica, cât și partea de afacere a acestei industrii. Astfel, Ulvaeus aduce o înțelegere mai profundă a industriilor creative și a sistemelor care ajută autorii să obțină o plată corectă pentru lucrările lor.

Conform anunțului, în calitate de președinte al CISAC, care are un mandat de trei ani, Ulvaeus va sprijini activitatea confederației pentru a asigura drepturi mai puternice, mai multe redevențe, sisteme și condiții mai bune pentru creatorii din cinci domenii - muzică, audiovizual, arte vizuale, dramă și literatură.

CISAC reprezintă peste 230 de creatori din peste 120 de țări, rolul său fiind de a sprijini rețeaua internațională de gestionare colectivă a drepturilor a peste 4 milioane de creatori. Organizația este responsabilă pentru colectarea veniturilor din licențe și redevențe din întreaga lume în valoare de 9,6 miliarde de euro.

Dintre noul său post, Björn Ulvaeus a spus:

"Am trăit excelent ca artist și compozitor și am avut norocul să mă bucur de mult succes. Acum, în calitate de președinte al CISAC, mă bucur că am un alt tip de oportunitate, de a încerca și de a ajuta următoarea generație de creatori în cariera lor. CISAC are o autoritate internațională unică și cred cu pasiune în misiunea sa de a asigura condiții mai bune și mai juste pentru creatori. De asemenea, mă interesează modul în care tehnologiile pe care le folosim pot funcționa mai bine, oferind artiștilor recompense mai corecte și mai multe redevențe pentru munca lor. Prin urmare, sunt foarte încântat de oportunitățile viitoare și aștept cu nerăbdare colaborarea noastră".