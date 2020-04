Cu ajutorul dronelor, Liam Payne și Alesso au prezentat publicului noua lor colaborare

Fostul membru One Direction și DJ-ul suedez s-au reunit pentru o interpretare "la distanță" a piesei "Midnight". Găsești mai multe detalii în articol.

De mai bine de o lună, am putut observa că mulți artiști au devenit creativi în carantină, organizând concerte în dormitor, show-uri live și altele asemenea. Săptămâna trecută, Alesso și Liam Payne au lansat un videoclip pentru noua colaborare, "Midnight", pe care l-au filmat în autoizolare. Nu a durat mult până să le arate fanilor prima lor interpretare live a piesei.

Liam Payne și Alesso au fost invitați în emisiunea lui James Corden, unde au interpretat atipic noua colaborare. Alesso și-a amenajat grădina locuinței sale din Los Angeles ca și cum ar fi fost un club de noapte. Se pot vedea lumini intermitente și o groapă de foc stilizată. Payne a oferit un mini-tur al apartamentului său din Londra, începând în camera de zi și apoi aventurându-se pe acoperiș în timp ce drona l-a urmat și a captat câteva fotografii aeriene.

"Piesa are acest mesaj cu adevărat pozitiv care vorbește despre a depăși lucrurile într-o relație. De fapt, e ciudat cum se potrivește atât de bine cu situația actuală - împreună depășim cu toții ceva important. Această melodie se referă la acel tip de adversitate într-o relație pe care o depășești. Nu te-ai gândit niciodată că vei ajunge atât de departe și totuși ai făcut-o. Este foarte înălțător", a spus Liam Payne într-un interviu pentru MTV.

Pe lângă momentul muzical, Liam a vorbit și despre un zvon care circulă pe la urechile fanilor: reunirea One Direction pentru aniversarea de 10 ani:

"Ei bine, nu am voie să spun prea multe, evident. Dar am vorbit mult mai mult între noi recent. Știi, cred că toți simțim că cei 10 ani reprezintă un moment foarte special. Mai ales la vârsta pe care o avem - știți, am doar 26 de ani și sunt de 10 ani în acest domeniu, ceea ce este uimitor. Am avut o frumoasă conversație cu Niall via FaceTime, cu care nu mai vorbisem de mult timp și am vorbit și cu Louis. A fost foarte frumos, a fost un moment frumos".

Liam Payne a făcut parte din populara trupă de băieți One Direction. În 2016, Liam a semnat un contract cu Republic Records, lansând un an mai târziu single-ul "Strip That Down", de pe viitorul album de debut solo. Piesa a urcat până pe poziția a 3-a în topul single-urilor din UK și până pe poziția a 10-a în clasamentul US Billboard Hot 100.