Lyric Video: Liam Payne - All I Want (For Christmas)

Deși se numește "All I Want (For Christmas)", noul single al lui Liam Payne nu este o reinterpretare a piesei lansate de Mariah Carey în 1994, ci o melodie originală. Compoziția este semnată de James Newman, Samuel Preston și Philip Cook și se regăsește pe albumul de debut solo al lui Liam, "LP1". Pentru promovarea sa, artistul a lansat un videoclip cu personaje rupte din lumea anime-urilor.

Primul disc solo al lui Liam Payne va fi lansat pe 6 decembrie și va include nu mai puțin de 17 piese. Printre acestea se vor regăsi și single-urile "Get Low" feat Zedd, "Bedroom Floor", "For You" feat. Rita Ora, "Familiar" feat. J Balvin și "Polaroid" feat. Jonas Blue.

Liam Payne a făcut parte din populara trupă de băieți One Direction. În 2016, Liam a semnat un contract cu Republic Records, lansând un an mai târziu single-ul "Strip That Down", de pe viitorul album de debut solo. Piesa a urcat până pe poziția a 3-a în topul single-urilor din UK și până pe poziția a 10-a în clasamentul US Billboard Hot 100.