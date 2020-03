Coronavirus: Miley Cyrus provoacă anularea concertului umanitar din Australia

Seria concertelor anulate din cauza răspândirii alarmante a coronavirusului continuă. Miley Cyrus a anunțat că nu va mai participa la concertul din Melbourne, destinat strângerii de fonduri pentru sprijinirea victimelor incendiilor din Australia. La scurtă vreme, organizatorii au anunțat anularea întregului eveniment.

Deși era headliner al concertului World Tour Bushfire Relief, programat să aibă loc vinerea aceasta (13 martie) în Melbourne, Miley Cyrus a anunțat astăzi (10 martie) că nu va fi prezentă la eveniment. Potrivit artistei, autoritățile australiene au sfătuit-o să nu susțină show-ul.

"Pe fondul recomandărilor autorităților guvernamentale locale, de stat, federale și internaționale, inclusiv Centrul pentru Controlul Bolilor, pentru a reduce potențialele riscuri de îmbolnăvire declanșate de actuala criză globală de sănătate, nu mai călătorim în Australia pentru concert", a scris Miley pe pagina sa de Twitter.

"Trebuie să fac ceea ce este corect pentru a proteja sănătatea și siguranța trupei"

Artista și-a exprimat regretul de a fi nevoită să anuleze acest show, anunțând că va compensa pentru lipsa de la acest eveniment umanitar printr-o donație.

"Sunt atât de dezamăgită că nu voi putea fi acolo, dar trebuie să fac ceea ce este corect pentru a proteja sănătatea și siguranța trupei și a oamenilor din echipa mea. Voi face o donație pentru a ajuta victimele incendiilor australiene. Îmi pare rău că nu mă voi putea vedea cu voi, cei din Australia, dar mă voi întoarce în curând."

Organizatorii World Tour Bushfire Relief: "Suntem foarte triști că Miley Cyrus a anunțat că nu va călători la Melbourne"

În urma anunțului făcut de Miley Cyrus, organizatorii evenimentului (TEG Dainty) au anunțat că World Tour Bushfire Relief Concert nu va mai avea loc.

"Suntem foarte triști că Miley Cyrus a anunțat că nu va călători la Melbourne și, ca urmare, concertul World Tour Bushfire Relief de pe stadionul Lakeside, de vineri, 13 martie, nu mai poate merge înainte. Fanii vor primi o rambursare completă și vor fi contactați în curând de către Ticketek", au anunțat pe Twitter reprezentanții TEG Dainty.

Din lineup-ul show-ului de vineri făceau parte și Lil Nas X, The Veronicas și DJ Seb Fontaine, Miley Cyrus fiind principalul nume de pe afiș.

Concertul Bushfire Relief făcea parte din World Tour: o serie de concerte organizate de Jada Pinkett Smith și compania lui Will Smith Westbrook Inc, în colaborare cu Apollo World Touring și compania australiană de energie regenerabilă AgBioEn.

Evenimentul de la Melbourne a fost înființat pentru a strânge fonduri pentru WWF Australian Wildlife and Nature Recovery Fund și Foundation for Rural and Regional Renewal.

Coronavirus în Australia

La ora actuală, în Australia sunt 101 cazuri confirmate de coronavirus. Doar astăzi au fost confirmate 8 noi cazuri, înregistrându-se deja 3 decese provocate de Covid-19.

Săptămâna trecută, compozitorul australian Brett Dean a fost confirmat cu coronavirus, fiind astfel nevoit să anuleze concertul din cadrul festivalului Adelaide, ce se desfășoară în sudul Australiei, în perioada 27 martie - 5 aprilie.

Coronavirus la nivel mondial

În România sunt confirmate până la ora actuală 17 cazuri de coronavirus. La nivel mondial se înregistrează peste 114.549 de cazuri, zonele cele mai afectate fiind China (80.757 de cazuri), Italia (9.172 de cazuri) și Coreea de Sud (7.513 cazuri). Țara care a înregistrat cele mai multe decese este China (3.136), urmată de Italia (463), recent declarată zonă roșie.

BTS a fost primul grup muzical care a anulat concerte din cauza epidemiei de coronavirus, Green Day și-a amânat turneul din Asia, Slipknot și-a amânat concertele și propriul festival Knotfest Japan, iar Festivalul Tomorrowland Winter din Franța a fost anulat din cauza coronavirusului.