Sam Smith a decis să îşi amâne viitorul album, intitulat "To Die For", dar şi să îi schimbe titlul, considerându-l nepotrivit în contextul actual al pandemiei Covid-19. Artistul de 27 de ani trebuia să lanseze al treilea disc din carieră pe 1 mai. Aflaţi detalii despre noua sa direcţie în articol.

Sam Smith a făcut o postare în social media în care a explicat că titlul albumului şi lansarea sa iminentă nu sunt potrivite cu momentul actual. Tânărul a promis că va continua să lucreze la album, făcând modificări şi adăugiri importante. Muzicianul a promis totuşi că noul LP va sosi în 2020, în "următoarele luni". 4 single-uri de pe disc au debutat deja, inclusiv cel titular "To Die For". Sam Smith nu este singurul care îşi amână lansarea de album din cauza Covid-19, decizii similare fiind luate de Lady Gaga, Alicia Keys şi Haim.

Artiştii au făcut anunţul săptămâna trecută, în vreme ce alţi muzicieni s-au simţit inspiraţi de perioada de izolare şi au terminat proiecte începute de mult. Nine Inch Nails tocmai a lansat două albume instrumentale, Bob Dylan a scos la lumină un single de 17 minute, iar Bring Me the Horizon postează vloguri săptămânale care prezintă înregistrarea unui nou LP.

Sam Smith a început să folosească pronumele "they/them" anul trecut, intrând în categoria genului neutru. Noua identitate şi toate frământările ce au venit cu ea as-ar fi reflectat în piesele noi. Tânărul muzician vine după un an 2019 cu două mega hituri, "How Do You Sleep?" şi "Dancing With a Stranger", colaborare cu Normani. L-am putut vedea pe Smith la concertul caritabil organizat pe pe 29 martie iHeart Living Room Concert for America, cu Elton John ca amfitrion.

Câştigător de premii Grammy şi Oscar, Smith le-a recomandat fanilor să partajeze clipuri video pe Internet cu ei cântând piesele preferate de acasă. Muzicianul britanic este activ din 2007 şi a intrat în panteonul unor nume mari, câştigând 4 premii Grammy pentru albumul de debut, "In the Lonely Hour". A câştigat "Cel mai bun album pop vocal", "Cel mai bun artist nou", "Discul anului" şi "Piesa anului".

Pentru piesa "Writing's on the Wall", tema lui James Bond "Spectre" din 2015, artistul a câştigat un Glob de Aur şi un Oscar.