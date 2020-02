Sam Smith, o voce a melancoliei, dar şi a distracţiei disco până târziu a lansat înainte de Valentine's Day o piesă care începe cu citatul "Everyone dies alone". Track-ul melancolic "To Die For" este ilustrat cu un videoclip în care manechinele pe care stau perucile prind viaţă şi îşi spun povestea celor ce privesc spre vitrine. Manechinele sunt din cele mai variate, cu cagule pe faţă, cu pălărie de cowboy, păr blond lung şi machiaj strident.

"To Die For" este şi numele noului album al lui Sam Smith, care va sosi pe 1 mai. Solistul britanic, câştigător de premiu Oscar cu ultima piesă Bond şi-a schimbat pronumele de apelare în 2019 din "el/ea" în "ei/al lor". Artistul a dedicat piesa nouă "tuturor inimilor singuratice de Valentine's Day". Single-ul a fost compus alături de Jimmy Napes şi Stargate în Los Angeles, în timpul unei perioade în care muzicianul suferea din dragoste.

Cei care ascultă cu atenţie track-ul vor descoperi în deschiderea sa un sample din celebrul film SF "Donnie Darko". Videoclipul cel nou a fost regizat de Grant Singer şi apariţia unui magazin de peruci nu este o coincidenţă. Sam Smith şi-a deschis propriul magazin de peruci pop up în cartierul Soho din Londra în această săptămână. Locaţia va fi dechisa doar câteva zile. Ultimul LP al artistului a fost "The Thrill of It All" din 2017, iar despre noul disc Sam afirmă că "este mai mândru decât de orice altceva a făcut".

În octombrie Smith oferea un teaser cu privire la album, spunând că va fi ceva mai pop decât precedentele. Ultimele mari hituri ale britanicului au fost "How Do You Sleep?" şi "Dancing With a Stranger". Tânărul de 27 de ani este activ în industria muzicală din 2007 şi a intrat în Cartea Recordurilor prin numărul de nominalizări Brit Awards, Grammy, Billboard Music Awards la doar 23 de ani.