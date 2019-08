VIDEO: Zara Larsson demontează zvonul de pe Wikipedia și vorbește despre succesul lui Ed Sheeran

Zara Maria Larsson este o cântăreață și compozitoare suedeză, care la vârsta de numai 10 ani câștiga show-ul Talang, versiunea suedeză a concursului Got Talent. Single-ul "Uncover" de pe EP-ul ei de debut a dominat topurile în Suedia și Norvegia, ajungând la aproape 250 de milioane de vizualizări pe YouTube. În februarie 2013, single-ul a fost certificat de Universal Music Sweden, iar în iulie 2013 albumul de debut a fost premiat cu triplă platină. Anul următor, în aprilie 2013, a semnat un contract de trei ani cu Epic Records din Statele Unite, acesta reprezentând și momentul când și-a făcut debutul peste ocean, cu albumul "So Good".

Pe lângă numeroasele premii din industrie pe care le-a câștigat într-un timp atât de scurt, Zara a fost nominalizată de revista TIME în topul "Cei mai influenți 30 de Adolescenți din 2016", în topul "Hot 100 din 2018", dar și în clasamentul topului Billboard "21 sub 21" al anului 2017. Zara a fost, de asemenea, nominalizată la Teen Choice Awards și MTV VMAs. Zara a împărțit deja scena cu nume celebre precum David Guetta, pentru a cânta piesa oficială de la UEFA Euro 2016, și în 2017 cu John Legend, la concertul din cadrul Premilor Nobel pentru Pace, un moment spectaculos, despre care s-a vorbit foarte mult în presa internațională.

Am cunoscut-o pe Zara Larsson cu prilejul primului ei show în România - Vezi poze. A venit la București pentru a deschide concertul lui Ed Sheeran, un artist pe care îl apreciază foarte mult și cu care și-ar dori să colaboreze. În cadrul interviului video pe care ni l-a acordat, Zara ne-a povestit despre cele mai tari apariții TV ale sale, despre melodiile care încing atmosfera la concertele ei, dar și despre melodiile preferate din repertoriul lui Ed Sheeran. Am aflat că deși se zvonește că ar fi înregistrat un cover după Celine Dion, acest lucru nu este adevărat.

Zara ne-a acordat detalii și despre viitorul ei album, dezvăluindu-ne cât de mult îi place piesa "Shape of You", pe care Ed i-a dat-o să o asculte înainte de a fi lansată. Mai jos puteți citi transcriptul întregului interviu, în română și engleză.

Transcriptul interviului video cu Zara Larsson (English version available below)

InfoMusic: Bună, Zara! Ce faci?

Zara Larsson: Mă simt excelent. Tu ce faci?

InfoMusic: Sunt foarte fericită să te cunosc și cu toții suntem foarte fericiți că ai venit în România pentru prima oară. Mă întrebam, ai cumva ceva anume ce-ți place să faci când mergi să cânți undeva pentru prima oară, ca un fel de tradiție? Îți pace să ieși să explorezi orașul, sau să te duci într-un pub să bei ceva, sau vreo chestie de genul ăsta?

Zara Larsson: Da, încerc. În măsura în care pot, încerc. Din păcate, atunci când ești în turneu, stau mai mult în hoteluri, la evenimente sau în aeroporturi, dar mi-ar plăcea foarte mult să am timp să explorez orașul, pentru că nu am mai fost aici niciodată. Din păcate, nu cred că am prea mult timp de data asta, dar încerc de obicei pe cât posibil să merg la un muzeu, sau să merg să beau ceva undeva. Dacă ar fi să-mi recomanzi un singur loc în care ar trebui să merg, care ar fi acela?

InfoMusic: Cred că dacă te-ai duce în Centrul Vechi, te-ai bucura de o seară plăcută. Sunt foarte multe puburi și cluburi cu muzică bună și mâncare bună.

Zara Larsson: Centrul Vechi, Centrul Vechi, să vedem ce o să facem după show. Voi urca pe scenă destul de devreme, așa că poate voi avea timp să ies și să văd orașul, mi-ar plăcea să fac asta.

InfoMusic: Ai concertat pe scene foarte mari. Ai cântat la Ceremonia UEFA, la BBC Music Awards și la Nobel Peace Prize Concert cu John Legend. Care dintre aceste show-uri a fost favoritul tău?

Zara Larsson: Cred că, în cariera mea, apariția TV de care m-am bucurat cel mai mult a fost probabil cea de la MTV EMA, pentru că am avut ocazia de a cânta piesele mele, show-ul a fost despre mine și toți dansatorii mei, am cântat "Ain't My Fault", "Lush Life", și a fost atât de distractiv. A fost pentru prima oară când am cântat la un show cu premii așa de mare și eram atât de emoționată, dar a ieșit destul de bine, să fiu sinceră. M-am simțit extraordinar, așa că mi-ar plăcea să mai cânt la show-uri de genul ăsta, unde să pot să-mi aduc toți dansatorii și să fac show.

InfoMusic: Ce piesă îți place cel mai mult să cânți live?

Zara Larsson: Cred că "Ain't My Fault". Publicul se entuziasmează foarte tare atunci când aud piesa asta. Cred că cea mai populară piesă în locul în care cânt, pentru că oamenii se entuziasmează foarte tare și cântă cu tine și parcă spun: <<Oh my God, știu piesa!>>. Dar îmi place mult "Ain't My Fault". Și îmi place și "I Would Like". Da, niște piese dansante, îmi place mult să dansez.

InfoMusic: Pentru a face oamenii să danseze. Ai colaborat cu multe nume mari din industrie. Așa că mă întrebam: ce artist se află pe lista ta acum?

Zara Larsson: Am iubit toate colaborările mele și cred că sunt geniale și sunt cu toții artiști atât de talentați, dar mi-ar plăcea foarte, foarte mult să colaborez mai mult cu fete, nu am făcut asta. Așa că în topul listei mele este probabil Ariana Grande, o iubesc pe Megan Thee Stallion, cred că este atât de cool. Ele două sunt probabil în fruntea topului meu.

InfoMusic: Știu că vei lansa un nou album anul acesta. Îmi poți da câteva indicii cu privire la ce ne putem aștepta?

Zara Larsson: Aș putea spune că e cu siguranță pop, sunt multe melodii vesele, distractive, dar, în același timp, când asculți versurile spui: << Oh, asta e puțin tristă >>. Știi ce vreau să spun? E melancolia suedeză. Dar dacă îți plac albumele mele anterioare, sper că îți va plăcea și acesta. Desigur, nu vreau să fac același lucru, vreau să ajung la un nou nivel, dar da, încerc pur și simplu să-mi dau seama ce vreau să fac și cred că așa e viața. Nu am o viziune foarte clară asupra unui concept, așa că încerc să colectez piese foarte, foarte bune, pe care îmi face plăcere să le ascult, și apoi să le pun pe un album. Dar e un mix, aș spune. Multe piese de iubire, despre iubirea din interior, cum ar fi iubirea față de propria persoană, e despre prieteni, sau lucruri care se întâmplă în viață. E ceva la care te poți raporta.

InfoMusic: Am citit undeva că ai înregistrat un cover după piesa lui Celine Dion, "My Heart Will Go On". E adevărat?

Zara Larsson: Nu știu de unde au auzit oamenii lucrul ăsta.

InfoMusic: Poate pentru că ai cântat piesa asta într-un concurs?

Zara Larsson: Da, dar asta se întâmpla acum 11 ani. Așa că a trecut ceva timp de atunci.

InfoMusic: Deci nu e adevărat.

Zara Larsson: Nu, dar ar fi fost super dacă era adăvart. Poate că ar trebui să-l înregistrez. Pentru că toată lumea mă întreabă acum de coverul ăsta.

InfoMusic: Cred că publicul va fi destul de entuziasmat.

Zara Larsson: Da, I dreptate, poate ar trebui să-l înregistrez. Dar nu am nimic planificat sau înregistrat. Nu știu de unde a apărut zvonul ăsta. Dar e distractiv.

InfoMusic: Am citi asta undeva...

Zara Larsson: E o piesă atât de bună, totuși. Nu-i așa?

InfoMusic: Da, și cred că tu ai putea să faci ceva diferit. Într-un stil diferit. Poate într-un stil pop modern.

Zara Larsson: Așa-i, așa-i, chiar ar merge. Vom vedea.

InfoMusic: Vei deschide concertul lui Ed Sheeran, așa că eram curioasă: care dintre piesele sale este favorita ta?

Zara Larsson: Uuuaa...asta e o întrebare foarte grea, pentru că sunt cu siguranță piese cărora nu le-am acordat prea multă atenție pe album, dar care sună fantastic live. E ca și cum le-ar da pieselor alt sound atunci când le cântă live, și face asta de unul singur pe scenă, dar evident că îmi place "Shape Of You", este una dintre cele mai bune piese ale sale, pentru că publicul devine foarte entuziasmat.

InfoMusic: A fost un hit mare aici. Și peste tot.

Zara Larsson: Da, peste tot. Dar apoi îmi place și "The A Team". Știi, piese mai vechi de-ale lui.

InfoMusic: Cred că a fost primul lui single.

Zara Larsson: Cred că da. Îmi reamintește de multe momente din trecut. Când eram la școală, ascultam piesa asta în drum spre școală. Îmi plac mult piesele lui vechi, pentru că mă fac să simt o nostalgie.

InfoMusic: Cred că și fanii lui simt același lucru atunci când îi ascultă piesele mai vechi. Dacă ar fi fost să colaborezi cu Ed Sheeran, ce piesă din repertoriul tău sau al lui crezi că ar suna de minune ca duet?

Zara Larsson: Cred, sincer, că probabil majoritatea pieselor lui ar suna foarte, foarte bine. Am auzit cu toții colaborarea cu Beyonce, "Perfect". Cred că este foarte frumoasă, mi-ar plăcea să înregistrez piesa asta. Dar cred că "Shape of You" este atât de distrativă. E cea mai pop piesă a lui, iar eu mă potrivesc mai bine pe sound-ul ăsta, iar piesa e genială. Îmi amintesc momentul când Ed mi-a dat-o s-o ascult, înainte de a fi lansată, și i-am spus <<Ăsta e un hit. Piesa asta va exploda.>> . Iar el mi-a spus: <<Crezi, crezi?>>. Iar eu i-am spus: <<Clar!>>. Și așa a fost. Și el era destul de încrezător în privința ei. Deci probabil piesa asta, da.

InfoMusic: Îți mulțumesc mult. Și te așteptăm să te întorci la noi.

Zara Larsson: Yeey.

ENGLISH VERSION

Zara Larsson knew Ed Sheeran's song, "Shape of You", would be a hit before it was launched

At 21, Zara Larsson is about to conquer America. The Swedish singer already has some major hits such as "Lush Life" or "Ain't My Fault", and in the future wants to collaborate with artists such as Ariana Grande. For the first time in Romania, Zara told us about her future album, dismantled a rumor about a Celine Dion cover and revealed that she knew from the very beginning that "Shape of You" from Ed Sheeran will be hit.

InfoMusic: Hello, Zara! How are you?

Zara Larsson: I'm great. How are you?

InfoMusic: I'm very happy to meet you and we are very happy to have you here in Romania for the first time. I was wondering, do you have a special thing that you do when you go somewhere to play for the first time, like a tradition? Do you go out to explore the city, or go to a pub to have a drink, or stuff like that?

Zara Larsson: Yeah, I mean I try. As best as I can, I try. Unfortunately, when you're on tour, it's a lot of hotels, venues and airports, but I really, really wish I had the time to explore the city, because I've never been here before. Unfortunately I don't think I have much time this time, but I try as best as I can to maybe go to a museum, or maybe go have a drink somewhere. If you'd say one thing that I should do here, what would that be?

InfoMusic: I think that if you would go to the Old Town you would have a good time. There are a lot of good pubs and clubs with great music and great food.

Zara Larsson: Old Town, Old Town, we'll see what we do after the show. I mean I go on pretty early, so maybe we'll have time to go out and see the city, I would love that.

InfoMusic: You have sang on very big stages. You sang at the UEFA Ceremony, at the BBC Music Awards, at the Nobel Peace Prize Concert with John Legend. Which of these events was your favourite?

Zara Larsson: I really, really like...I think, in my career, the TV performance that I enjoyed the most was probably MTV EMAs, because I got to do my own songs, it was about me and all my dancers, I got to do "Ain't My Fault", "Lush Life", and it was so much fun. It was the first time that I performed on a big award show like that and I was so nervous, but it went pretty great, honestly. I had the best time, so I would love to perform at award shows like that, where I could just bring out all my dancers and put on a show.

InfoMusic: What is your favourite song to perform live?

Zara Larsson: I actually think it's "Ain't My Fault". People get really excited when they hear that. Or "Lush Life". I think whatever the most popular song is where I'm at, because then people get really excited and they sing along and they're like: <<Oh my God, I know the song.>> But I really like "Ain't My Fault". I also really like "I Would Like". Yeah, some dance offs, I really like to dance.

InfoMusic: To keep the crowd dancing. You have collaborated with a lot of big names in the industry. So I was wondering: what artist is on your dream list right now?

Zara Larsson: I've loved all my collabs and I think they're brilliant and such talented artists, but I would really, really like to collaborate more with girls, I haven't done that. So, I mean, in top of my list is probably Ariana Grande, I love Megan Thee Stallion, I think she is so cool. Those two are probably on my top.

InfoMusic: I know you have a new album coming out this year. Can you give us a few hints on what we should expect?

Zara Larsson: I would say that it's definitly pop, but it's maybe...you know, there's a lot of happy, fun melodies, but also, when you listen to the lyrics: << Oh, this is kind of sad >>. You know what I mean? It's the Swedish melancholy. But if you like my previous albums, hopefully you'll like this one aswell. Of course, I don't wanna' do the same thing, I wanna' elavate it, but yeah, I'm just trying to figure out what I wanna' do and I guess that's life. I don't have a super clear vision of a concept so I'm just trying to collect really, really good songs, that I enjoy listening to and put it into one work. But it's a little mixt, I would say. A lot about love, or love from within, like loving yourself, it's about friends, or things that are happening in life. Quite relatable.

Zara Larsson dismantles a fake Wiki rumour

InfoMusic: I read somewhere that you recorded a cover of Celine Dion's "My Heart Will Go On". Is that true?

Zara Larsson: I don't know where people got that from.

InfoMusic: Maybe because you sang that song on a contest?

Zara Larsson: Yeah, but that was like 11 years ago. So it's quite some time ago.

InfoMusic: So it's not true.

Zara Larsson: No, I mean it would have been great. Maybe I should do it. Cause everyone has been asking me for it now.

InfoMusic: I think people will be pretty excited.

Zara Larsson: No, you're right, maybe I should do it. But I don't have anything planned or recorded at all. I don't know where that rumor came from. It's quite fun tho.

InfoMusic: I read it somewhere...

Zara Larsson: It's such a good song, tho. Isn't it?

InfoMusic: Yes, and I think you could do something different. In a different style. Maybe in a modern popish way.

Zara Larsson: Right, right, totally right. We'll see.

InfoMusic: You're opening for Ed Sheeran, so I was curious: which of his songs is your favourite?

Zara Larsson: Uuuaa..That's a really hard one, because there's definitely songs that I didn't pay that much attention to on the album, but then it sounds fantastic live. Like it just gives the song a new life when he performs it live, and he does that all by himself, but I obviously like "Shape Of You", it's one of his best, because the crowd gets so excited.

InfoMusic: It was a big hit here. And everywhere.

Zara Larsson: Yeah, everywhere. But then I really like "The A Team". You know, some old songs.

InfoMusic: I think it was his first single.

Zara Larsson: I think it was. It just brings back all the memories that I had. Like growing up on school, I was listening to that song when I was going to school. I really like his old songs, 'cause it makes me nostalgic in a way.

InfoMusic: And I think the fans have the same feeling when they listen to those songs. If you were to collaborate with Ed Sheeran, what song from your catalogue or his catalogue do you think would sound awesome as a duet.

Zara Larsson: I think, honestly, probably most of his songs would sound really, really good. I mean, we obviously heard the Beyonce collab, "Perfect". I think that's beautiful, I would love to do that. But I think "Shape of You" is so fun. That's like his most poppy song, and that's more where I am, it's like..that song is brilliant. I remember when he played it to me for the first time, before it was released, and I was like: <<This is a smash. This song is gonna' blow up.>> . And he was like: <<You think, you think?>>. And I was like: <<Yeah!>>. But it did. He was quite confident in it too. Probably that one, yeah.

InfoMusic: Thank you so much. And yes, we are waiting for you to come back.

Zara Larsson: Yeey.