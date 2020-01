Slipknot concertează la București în cadrul Metalhead Meeting 2020

Slipknot ajunge la București pe 27 iulie, cu prilejul Metalhead Meeting 2020. Evenimentul va avea loc la Romexpo, în aer liber, făcând parte din turneul "We Are Not Your Kind".

Slipknot este o formație care nu mai are nevoie de nicio prezentare. A scris istorie și continuă să o facă. Bazele formației au fost puse în 1995 de Shawn Crahan, Joey Jordison și Paul Gray. Dintre aceștia, doar Shawn continuă să urce pe scenă alături de trupă. De-a lungul carierei, Slipknot a fost nominalizată la 10 premii Grammy, având în palmares și 7 Kerrang! Awards, 4 Metal Hammer Golden God Awards și 5 Revolver Golden God Awards.

Cele 6 albume de studio lansate le-au adus 15 Discuri de Platină și 24 de Discuri de Aur. Vorbind despre formațiile care și-au pus amprenta asupra lor, membrii Slipknot au declarat că stilul formației s-a născut și datorită faptului că fiecare muzician în parte a fost înfluentat de diferiți artiști, de la Jimi Hendrix la Pantera, de la Johnny Cash la Mayhem sau de la Bestie Boys la Cannibal Corpse. După 25 de ani de activitate, Slipknot și-a câștigat locul în galeria formațiilor legendare ale scenei metal internaționale, influențând în prezent mii de artiști din întreaga lume.

Turneul "We Are Not Your Kind" aduce trupa Slipknot la București

Slipknot va promova la București cel mai recent album, "We Are Not Your Kind". Formația este entuziasmată să se întoarcă în Europa și să cânte pentru un public "grozav".

"Ne simțim bine înapoi în Europa și UK. Nu contează de câte ori venim, nu ne săturăm niciodată. Un singur lucru este clar: Publicul este grozav!", a declarat Corey Taylor.

Albumul "We Are Not Your Kind" a debutat pe prima poziție cu acest nou material în țări precum Statele Unite, Australia, Canada, Japonia, Irlanda și Belgia, dar a ajuns în Top 3 și în Germania, Franța, Norvegia, Italia, Olanda și Noua Zeelandă.

Review-urile pentru album au fost scrise la superlativ de presa din toată lumea. Consequence of Sound a numit "We Are Not Your Kind" ca fiind "unul dintre cele mai puternice albume din cariera lor" iar The Independent i-a comparat cu Iowa, spunând că dinamica acestuia ar putea fi chiar superioară celui de al doilea album al formației.

Prețurile biletelor la concertul Slipknot din cadrul Metalhead Meeting:

Biletele devin disponibile începând cu data de 24 ianuarie. Primele 1000 de bilete au prețuri speciale, cuprinse între 209 lei și 379 lei. În perioada de presale, prețurile vor crește cu câte 20 de lei pe categorie (Plague, Snuff, Psycho). Pentru mai multe detalii, accesați Agenda InfoMusic.

La prețul tuturor biletelor comandate în earlybird și presale se adaugă comisionul de emitere bilet de 10 lei.

Se pun în vânzare doar 10.000 de bilete pentru acest show.

Acces copii

Copiii sub 2 ani au acces gratuit însoțiți de un adult posesor de bilet valabil.Organizatorii recomandă fanilor care vin cu copii sub 10 ani să le proteje acestora urechile cu căști speciale. La concert volumul va fi puternic și acesta poate afecta auzul copiilor.