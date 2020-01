Ascultă noua baladă Avenged Sevenfold, "Set Me Free" - AUDIO

Înainte ca trupa Ghost să primească onoarea de "trupa preferată a lui James Hetfield", Avengend Sevenfold avea această distincţie. Grupul american a lansat o nouă baladă, "Set Me Free", pe care o puteţi asculta în cadrul articolului.

"Set Me Free" nu este de fapt o piesă complet nouă, ci a fost înregistrată în timpul sesiunii de compoziţie a albumului "Hail to the King". Cei de la Avenged Sevenfold sunt cunoscuţi de altfel pentru balade cu compoziţii complexe şi un sound dur, cu un baraj de chitare care exprimă o sensibilitate aparte. Cele două balade "I Won't See You Tonight Part 1/ 2" au ajuns definitorii pentru sound-ul acestui grup, iar "Set Me Free" pare o continuare firească.

Track-ul a fost înregistrat în sesiunea de pregătire a albumului "Hail to the King" din 2013, dar nu a mai avut loc pe discul final. A trecut mai bine de un an de la ultima piesă lansată de A7X, "Mad Hatter", iar fanii îşi doreau cu ardoare ceva nou. E drept că publicul vrea şi un LP complet nou, pentru că ultimul a fost "The Stage" din 2016. Până să apară aşa ceva Avenged Sevenfold a anunţat o lansare a albumului de piese live şi raritaţi "Diamonds in the Rough" pe serviciile de streaming şi vinil.

Albumul include variante B Sides din perioada începutului ani 2000, când grupul abia debuta. Pe 7 februarie veţi putea asculta această colecţie şi compilaţie inedită pe serviciile de streaming. O veste bună e că Avenged Sevenfold va include şi 5 piese noi surpriză în acel release. Iată cum arată tracklist-ul:

01. Demons

02. Girl I Know

03. Crossroads

04. Flash Of The Blade (IRON MAIDEN Cover)

05. Until The End

06. Tension

07. Walk (PANTERA Cover)

08. The Fight

09. Dancing Dead

10. Almost Easy (CLA Mix)

11. Afterlife (Alternate Version)

12. St. James (bonus track on "Hail To The King" limited edition)

13. Set Me Free (unreleased; recorded during the "Hail To The King" sessions)

14. 4 AM (B-side on the "Welcome To The Family" EP)

15. Lost It All (bonus track on Japanese edition of Nightmare)

16. Paranoid (BLACK SABBATH cover)

Live In The LBC:

01. Critical Acclaim (Live)

02. Second Heartbeat (Live)

03. Afterlife (Live)

04. Beast And The Harlot (Live)

05. Scream (Live)

06. Seize The Day (Live)

07. Walk (Live)

08. Bat Country (Live)

09. Almost Easy (Live)

10. Gunslinger (Live)

11. Unholy Confessions (Live)

12. A Little Piece Of Heaven (Live)

Solistul şi fondatorul trupei, M. Shadows a explicat într-un interviu recent că e normal ca muzicienii să compună 20-30 de piese pentru un album şi să aleagă doar 10-12 la final. Restul pot fi "aruncate", sau păstrate într-o arhivă pentru a fi lansate ulterior. Unele melodii pot ajunge hituri neaşteptate odată cu trecerea anilor şi schimbarea de sound sau descoperirea unei direcţii noi. Artistul a precizat şi că piesele acestea au fost remasterizate faţă de demo-urile iniţiale.