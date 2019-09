Puţine albume din istoria rock-ului s-au lăsat mai mult aşteptate decât "Fear Inoculum" de la TOOL. Ne vin în minte "Chinese Democracy" de la Guns 'N Roses şi primul material discografic Alice în Chains fără Layne. După 13 ani de aşteptare, Maynard and co s-au mobilizat şi ne oferă 7 piese noi. Le puteţi asculta în cadrul articolului.

Ultimul LP Tool a fost "10.000 Days", lansat în 2006, iar de atunci nu a trecut an fără să auzim zvonuri noi. Fanii TOOL s-au resemnat, căsătorit, divorţat, maturizat, au făcut copii sau au devenit bunici. Toate în vreme ce solistul James Maynard Keenan îşi vedea de formaţia Puscifer, făcea vin în Arizona, scria cărţi sau scotea album cu A Perfect Circle.

Colegii de trupă Adam Jones, Danny Carey şi Justin Chancellor începeau totuşi să lucreze la album. Unele riff-uri pe care le auzim acum pe track-uri datează din 2012, scăpate din studio pe Instagram-ul lui Jones. În aceşti 13 ani TOOL a fost implicată într-o dispută cu casa de discuri şi mulţi au crezut că povestea trupei se oprea în 2006. Au fost câteva concerte şi turnee, dar primele piese noi s-au auzit abia în această vară, "Descending" şi "Invincible".

O variantă nefinalizată de "Descending" se tot auzea în formă instrumentală de câţiva ani de altfel, ca intro pentru "Jambi" sau "Vicarious". Solistul James Maynard a ajuns chiar să fie enervat de insistenţa fanilor şi nu a ezitat să îi insulte, alieneze sau să se joace cu minţile lor via social media. De abia în interviul din podcastul lui Joe Rogan de pe 30 iulie lucrurile au devenit serioase.

Atunci am aflat că tot catalogul de piese TOOL avea să ajungă în câteva zile pe serviciile de streaming, de la Apple Music la Google Play Music şi Spotify. Videoclipurile au început la rândul lor să apară pe YouTube pe 30 şi 31 august. Iar tot pe 30 august apărea "Fear Inoculum", rodul a 13 ani de suferinţă şi trăiri. Include 7 piese, 10 în varianta digitală, dar cele 3 sunt experimentale şi instrumentale.

Dintre track-urile noi se remarcă "Pneuma", care aduce cu legendara "Schism" combinată cu "Right In Two". TOOL nu se fereşte să lanseze piese de peste 10 sau 12 minute, cum sunt "Invincible", "Descending", dar şi uriaşa "7empest", pe care Adam Jones şi Danny Carey se dezlănţuie cu virtuozitate. Tot ce ne trebuie acum este o serie de videoclipuri psihedelice şi animate marca Adam Jones şi cu Tricky drept actor.

Am remarcat şi că în ciuda faptului că avem peste 70 de minute de muzică, solistul Maynard cântă pe maxim 15 minute, semn că instrumentalul joacă un rol mai mare de această dată. Recenziile şi reacţiile din social media sunt majoritar pozitive, iar fanii sunt încântaţi că au un album nou. Se găseşte şi în varianta fizică, sub formă de disc, cu un ecran LCD şi baterii care prezintă animaţii din artwork-ul discului.

Iată cum arată tracklist-ul lui "Fear Inoculum":

Fear Inoculum Pneuma Litanie contre la Peur Invincible Legion Inoculant Descending Culling Voices Chocolate Chip Trip 7empest Mockingbeat

Toate piesele se pot asculta pe YouTube şi serviciile de streaming, iar TOOL se pregăteşte de un turneu care i-ar putea aduce în Europa anul viitor.