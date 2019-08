Robbie Williams a invitat o "domnișoară drăguță" pe scena de la UNTOLD 2019

O fană a lui Robbie Williams a urcat pe scena de la UNTOLD 2019. Artistul britanc i-a cântat o serenadă, dansând cu ea în fața celor peste 70.000 de spectatori.

Robbie Williams a invitat o fană să cânte alături de el

Show-ul lui Robbie a fost piperat de un moment de maximă tensiune pentru una dintre fanele sale. Artistul britanic a ales o domnișoară din primele rânduri și i-a lansat o provocare.

"Te voi pune sub presiune. Sunt doar vreo 70 de mii de oameni. Deci...voi cânta puțin din piesa mea, iar tu vei termina versul. Și dacă nimerești cuvintele, vei primi un tricou și te poți întâlni cu mine după show."

Robbie a început apoi să fredoneze piesa "Come Undone", iar spre încântarea artistului, tânăra a recunoscut piesa, completând versul început.

"Primește un tricou. Daaaa! Felicitări! Îți mulțumesc pentru faptul că mă faci să nu mă simt atât de bătrân", i-a strigat Robbie pe un fundal de aplauze.

Robbie Williams către fana sa: "Acela e prietenul tău?"

"Unde este domnișoara drăguță care știa toate cuvintele?", a strigat Robbie după un duet impresionant cu tatăl său. În aplauzele publicului, câștigătoarea tricoului și a unei întâlniri cu Robbie a urcat emoționată pe scenă.

"Wooow! Bună, draga mea! Ce plăcere să te cunosc!", a exclamat Robbie.

După o îmbrățișare călduroasă, acesta o invită pe o canapea așezată pe scenă. Cei doi discută pentru câteva minute, Robbie află că pe fana sa o cheamă Monica, după care interpretează împreună piesa "Something Stupid".

"Acela e prietenul tău?", o întreabă Robbie în timpul duetului, arătând spre cineva din public. Când află că este de fapt soțul ei, Robbie schimbă versul piesei din "I love you" în "I like you", stârnind chicoteli în public.

Robbie Williams a concertat pentru prima oară în România în 2015. Show-ul a avut loc pe 17 iulie în Piața Constutuției din București, artistul britanic fiind întâmpinat de 65.000 de spectatori.

Concertul de la Cluj-Napoca a fost unul special, artistul britanic alegându-și pentru anul 2019 doar câteva concerte în întreaga lume. În această selecție a fost inclus și festivalul UNTOLD.