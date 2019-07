Billie Eilish colaborează cu Justin Bieber pe remixul piesei "Bad Guy" - AUDIO

Billie Eilish este una dintre figurile rebele ale muzicii actuale, dar are o slăbiciune pentru Justin Bieber. Adolescenta a fost mereu o fană a lui Biebs şi şi-a realizat visul de a colabora cu starul pop. Cei doi cântă împreună pe remixul piesei lui Billie, "Bad Guy", iar noua versiune o puteţi asculta în articol.

Justin Bieber începuse teaserele pentru un remix cu câteva zile în urmă, iar piesa s-a concretizat pe final de săptămână. Pe 11 iulie "Bad Guy" varianta remixată a ajuns pe Spotify şi apoi şi pe YouTube, acolo unde a strâns deja 10 milioane de vizualizări şi a intrat în Trending. Melodia rămâne în mare neschimbată, cu mood-ul setat de basul ritmat şi vocea hipnotică a tinerei artiste.

Un sample de pocnit din degete şi clape psihedelice au creat acest hit, care acum este completat de vocea lui Justin Bieber. Acesta adaugă câteva versuri cântate în stil propriu, suav. Artwork-ul acestui nou single este adorabil, pentru că o prezintă pe Billie la o vârstă mai fragedă. O vedem în camera sa cu pereţii acoperiţi cu postere cu Justin Bieber.

Au trecut câteva luni de la îmbrăţişarea dintre Billie Eilish şi Justin de la Coachella, iar fanii au speculat de atunci că vom vedea o colaborare. Posibil să mai auzim un remix, de aceasta pentru un track de pe albumul lui Billie "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". Pentru a vă face o idee de cât de mare fană Bieber este Billie, iată declaraţia sa dintr-un interviu KROQ de acum câteva săptămâni:

Cred că toată lumea a trecut printr-o fază Justin Bieber la vârsta de 12 ani. Când spun asta cu voce tare nu sună aşa grav cum era, dar mama mea poate confirma cât de mare fană am fost. Nu eram doar o fană, a fost prima mea dragoste. Era persoana de care eram îndrăgostită, în mintea mea el era îndrăgostit de mine, era ca o relaţie cu o persoană.

Billie îşi va petrece o bună parte din restul anului 2019 în turneu, începând cu 3 nopţi consecutive de concerte în Los Angeles în această săptămână. Tânăra de 17 ani lansa varianta originală de piesă "Bad Guy" în martie, ca single promoţional pentru primul său LP. Discul a debutat în fruntea topului Billboard 200 şi a devenit cel mai ascultat album de rock/alternative din istoria platformei Apple Music în doar o zi.

În acest an adolescenta a mai lansat piesele "Wish You Were Gay" şi "Bury a Friend", dar şi "When I was Older".