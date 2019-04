Primul album al lui Billie Eilish a debutat în fruntea topului Billboard 200

Așa cum criticii anticipaseră chiar după prima zi de la punerea în vânzare a albumului lui Billie Eilish, LP-ul de debut al artistei considerate noua senzație din muzica alternativă a făcut ravagii în topuri. Discul "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" s-a plasat pe prima poziție în topul general Billboard 200.

Primul LP al lui Billie Eilish s-a vândut în prima săptămână în 313.000 de unități, plasându-se pe prima poziție în topul american Billboard 200. Reușita ei a fost depășită anul acesta doar de Ariana Grande, care a reușit să vândă 360.000 de unități ale discului "Thank U, Next".

Billie Eilish e în clubul artiștilor care au vândut peste 300.000 de unități

Billie intră astfel în clubul exclusivist al artiștilor care au reușit să vândă peste 300.000 de unități, club din care fac parte și Taylor Swift (cu albumule "1989" și "Reputation"), Adele (cu albumul "25"), Beyoncé (cu albumul "Lemonade"), P!nk (cu albumul "Beautiful Trauma") și Ariana Grande (cu albumul "Thank U, Next").

Cele 313.000 de unități vândute de Billie se traduc în 170.000 de copii, discul devenind cel de-al doilea cel mai bine vândut album al anului 2019, după LP-ul "DNA" al trupei Backstreet Boys.

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", un album eclectic, despre acceptare și conviețuire cu monstrul din subconștient

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" a fost lansat pe 29 martie, prin intermediul Darkroom/Interscope Records. Billie și Finneas O’Connell, fratele artistei, au reușit să creeze împreună un material ce depășește orice bariere muzicale. Piesele de pe acest disc vorbesc despre proprii demoni, despre întunericul din interiorul fiecăruia, reușind să fie un real ghid de cunoaștere, acceptare și conviețuire cu monstrul adormit în subconștientul uman.

Albumul include single-urile ce au transformat-o pe Billie Eilish într-un etalon în peisajul muzicii actuale – "you should see me in a crown", "when the party’s over", "bury a friend" și "wish you were gay".

La doar 17 ani, Billie Eilish este un fenomen global, captând atenția publicului încă de la apariția primei sale piese, "ocean eyes". Melodia a fost urcată pe Soundcloud când Billie avea doar 13 ani, devenind virală în 24 de ore.

Primul EP a fost un real succes, înregistrând peste 5 miliarde de ascultări pe platformele digitale și a staționând 18 luni în clasamentul american Billboard 200. Susținând spectacole sold-out în toată lumea, Billie Eilish a depășit record după record.

Artista a reușit performanța de a înregistra peste un million de stream-uri în primele 24 de ore de la lansare, cu piesa "you should see me in a crown". Billie este totodată cel mai tânăr artist care a intrat în prestigiosul sondaj "Sound Of", realizat de BBC Radio 1 (2018).