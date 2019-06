Noi confirmări la festivalul NEVERSEA 2019 - Când vom afla programul pe zile

Organizatorii festivalului NEVERSEA 2019 au confirmat alte 13 nume pentru ediția dintre 4 și 7 iulie de la Constanța. Printre acestea sunt și artiști autohtoni, ca Delia și Inna. Află mai multe detalii.

Cu trei săptămâni înaintea ediției din acest an, organizatorii NEVERSEA au anunțat alte 13 proiecte muzicale adăugate în line-up: ATB, Danny Avila, Gianluca Vacchi, Kadebostany, Lucas & Steve, Mahmut Orhan, Matoma, Ofenbach Live și Will Sparks, Delia, Inna, Alex Parker și The Motans.

NEVERSEA 2019 se va desfășura între 4 și 7 iulie la Constanța și va cuprinde 7 scene amplasate pe plajă. Noile nume se alătură unei distribuții deja numeroase: DJ Snake, G-Eazy, Sean Paul, Jessie J, Afrojack, Alesso, KSHMR, Lost Frequencies, Salvatore Ganacci, Steve Aoki, Vini Vici etc.

În total vor cânta peste 150 de muzicieni, programul pe zile urmând să fie dezvăluit abia vineri, pe 14 iunie.

Scenele Daydreaming, Oasis și The Ark și-au anunțat artiștii care vor urca în cele 4 zile de festival

Scena Daydreaming by Kaufland va găzdui peste 30 artiști, inclusiv: Audio Fly, Black Coffee, Bob Moses Club Set, Golan Live, Gorje Hewek & Izhevski, Guy Gerber, Jan Blomqvist & Band, Matthew Dikay.

Pe scena The Ark vor urca peste 20 de artiști din țară și din străinătate, precum: CTC + Friends, Culese din Cartier, Grasu XXL & Guess Who, Macanache, Nero Dj Set, Paraziții, Șatra B.E.N.Z., Spike, Valentino Khan.

În acest an, pe scena OASIS va urca celebrul actor și DJ, Kristian Nairn, cunoscut și pentru rolul său din "Game of Thrones / Urzeala Tronurilor". Va fi însoțit de peste 30 de artiști.

Cât costă acum un abonament la NEVERSEA

Cei care nu și-au achiziționat încă un abonament pentru cea de-a treia ediție a festivalului NEVERSEA, o mai pot face încă accesând agenda InfoMusic. Prețul este unaia este de 549 de lei plus taxe. De asemenea, sunt disponibile și bilete pentru o zi.