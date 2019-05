Ascultă soundtrack-ul "Aladdin", filmul Disney cu Will Smith

Noua producție Disney, Alladin, va avea premiera în cinematografe pe 24 mai 2019, iar până atunci avem parte de lansarea preliminară a soundtrackului pe serviciile de streaming. Putem asculta pe Spotify cântecele compuse de Alan Menken și interpretate de Will Smith și alți actori din film. Află mai multe detalii și ascultă coloana sonoră în articolul de mai jos.

Noul film Alladin este regizat de Guy Ritchie și produs de Walt Disney Pictures în stilul filmelor fantasy și musical. Îl are în rolul duhului din lampă pe Will Smith și pe Mena Massoud și Naomi Scott în roluri principale.

Fiind o adaptare a filmului original Alladin din 1992, multe din piesele compuse pentru acel film au fost păstrate și reinterpretate pentru noul soundtrack. Coloana sonoră include 37 de piese, dintre care le putem enumera pe clasicele "Arabian Nights," "One Jump Ahead," "A Whole New World," "Prince Ali" sau "Friend Like Me".

În noua variantă fiecare piesă a primit un upgrade modern cu ajutorul lui DJ Khaled și a stilului de interpretare cu aroma de hip-hop al lui Will Smith. Piesa "A Whole New World", care reprezintă tema principală a filmului, este reinterpretată emoționant de Zayn și Zhavia Ward.

Albumul Alladin OST e disponibil pentru ascultare pe serviciul de streaming Spotify.