O interpretă de 60 de ani vine la "Cântă acum cu mine": "Sunt o luptătoare"

O nouă ediție a concursului "Cântă acum cu mine" aduce în prim-plan o poveste emoționantă, a unei concurente ce se întoarce la pasiunea sa, muzica, după aproape 30 de ani încărcați de greutăți.

"Am 60 de ani și sunt o luptătoare, sunt o femeie veselă, foarte pozitivă. De aproape 30 de ani locuiesc în Italia. Am muncit ca babysitter, îngrijitoare pentru bătrâni, cameristă. Îmi este dor să cânt pe scenă și îmi dau seama că nu este prea târziu.

Urc pe scenă după o pauză de peste 20 de ani. Am plecat din țară la momentul nepotrivit, am cântat o perioadă în Italia, după care am pornit pe drumul muncii, pentru că nu am reușit. Acolo nu te așteaptă nimeni. Și acum regret că am plecat. Regret!", va spune aceasta la întâlnirea cu cei 100 de jurați ai emisiunii.