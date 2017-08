Trupa The Killers a interpretat live noua piesă "Run For Cover" - VIDEO

Trupa The Killers a interpretat live, la Jimmy Kimmel, o melodie nouă de pe albumul "Wonderful Wonderful". Piesa se numește "Run For Cover" și a fost compusă inițial pentru cel de-al 3-lea album al trupei, ”Day & Age”.

"Run For Cover" are un sound care amintește de perioada de început a trupei The Killers, piesa având aproape un deceniu de când stă în arhiva formației, neterminată.

”...”Run for Cover” a fost compus în urmă cu 9 ani pentru ”Day & Age”, dar nu era complet compusă. Cel de-al doilea vers nu era finalizat și îmi plăcea la nebunie primul vers. Îmi plăcea acest prim vers așa cum nu mi-a mai plăcut niciodată un vers, așa că a fost dificil, pentru că nu îi găseam o continuare pe măsură. Am primit, de fapt, ajutor din partea lui Alex Cameron, un artist grozav din Australia. A venit în Vegas și pur și simplu ne-am chinuit până a ieșit ce trebuie”, s-a destăinuit Brandon Flowers într-o sesiune de Q&A cu fanii.

Noul single "Run For Cover" a fost interpretat live în emisiunea lui Jimmy Kimmel, trupa promovând și piesa lansată anterior - ”The Man”. Ambele melodii se vor regăsi pe albumul "Wonderful Wonderful".

VIDEO: The Killers - "Run For Cover" ([email protected] Kimmel)

Misteriosul album "Wonderful Wonderful", despre care nu se știa mare lucru până de curând, are o dată oficială de lansare. Discul va fi pus în vânzare pe 22 septembrie.

Intervievat anul trecut de Q Magazine, solistul Brandon Flowers declara că albumul va suna ceva mai heavy, comparativ cu discurile anterioare.

“Sunt anumite pasaje care se simt mai heavy decât orice am făcut până acum, nu că am fi noi cea mai heavy trupă din lume, dar e o anume finețe, dată de experiența noastră. Are porțiuni cu adevărat frumoase. Liric vorbind, e în stilul nostru tipic.”

În varianta standard, noul album conține 10 piese. Acestora li se adaugă alte 3 track-uri în versiunea deluxe. Cei care precomandă albumul, pot descărca noua piesă ”Run For Cover”.

Tracklist "Wonderful Wonderful" - The Killers:

"Wonderful Wonderful" "The Man" "Rut" "Life To Come" "Run For Cover" "Tyson vs Douglas" "Some Kind Of Love" "Out Of My Mind" "The Calling" "Have All The Songs Been Written?"

Deluxe Edition Bonus Tracks:

"Money On Straight" "The Man (Jacques Lu Cont Remix)" "The Man (Duke Dumont Remix)"

The Killers a dezvăluit și coperta noului album, realizată de Anton Corbijn.