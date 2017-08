Record mondial: "Despacito" este cel mai vizionat videoclip din lume

Videoclipul unei dintre cele mai iubite piese ale verii, "Despacito", a devenit în mod oficial cel mai vizionat din istorie.

Remixul la "Despacito", Luis Fonsi și Daddy Yankee împreună cu Justin Bieber s-a menținut în topul Billboard 100 pentru 12 săptămâni. Acum, piesa a doborât un record mondial, fiind cel mai vizionat videoclip de pe YouTube din toate timpurile.

Videoclipul original are peste 3 miliarde de vizualizări, depășind "See you again", colaborarea dintre Charlie Puth și Wiz Khalifa. Înaintea acesteia, cele mai multe vizualizări erau înregistrate la videoclipul lui PSY, "Gangnam Style".

"Mulțumesc YouTube pentru succesul piesei "Despacito". Realizez cât de mare este influența pe care o are această platformă asupra oamenilor. Industria muzicală s-a schimbat. Regulile din muzică s-au schimbat. Și YouTube are un aport foarte mare la acest record, aport pe care îl recunosc. Este copleșitor și sunt fericit că îi inspir în continuare pe alții." a declarat Daddy Yankee într-un videoclip publicat pe pagina de Instagram Billboard.

În iulie, aceeași piesă a depășit un record la streaming-uri – 4.6 miliarde, de când a fost lansată în ianuarie. Înainte de această performanță, Justin Bieber reușise să impresioneze 4.38 de miliarde de ascultători.