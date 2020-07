Zara Larsson, senzaţia suedeză de 22 de ani a lansat o nouă piesă cu câteva zile în urmă, "Love Me Land". Noul track are un beat dansabil, iar Zara apare în videoclipul oficial dansând singură sub lumini stroboscopice. O puteţi urmări în clipul din articol.

Facebook

WhatsApp

Twitter

Pinterest

"Love Me Land" are un bas care ţi se va infiltra în creier şi sub piele şi va aduce melodia la multe radiouri din toată lumea. Vocea curată şi pură a artistei nordice şi sample-ul de viori se îmbină perfect pentru o creaţie pop, care emană libertate, dar şi eternă melancolie a artiştilor scandinavi. De fiecare dată când ABBA, Tove Lo şi o sumedenie de alţi artişti suedezi cântă piese aparent vesele, în substrat resimţi o "angoasă nordică". Videoclipul o are în prim plan pe Zara, dansând într-un peisaj minimalist, ce aminteşte de nava pe care ajunge Tom Cruise la finalul peliculei "Oblivion". De regia acestui clip s-a ocupat Viivi Huuska, iar compania producătoare este Diktator. Viivi este un regizor de videoclipuri şi fotograf finlandez, cu studii avansate de artă fotografică. Doar un ochi de fotograf putea aranja luminile perfect ca în acest clip. Zara Larsson are o carieră îndelungată în ciuda vârstei de doar 22 de ani. Este activă din 2008, iar la vârsta de 10 ani a ajuns o vedetă în Suedia, câştigând show-ul de talente "Talang". Acesta este o versiune localizată a lui "Britain's Got Talent". În 2021 a semnat cu casa de discuri TEN Music Group şi a lansat albumul de debut în ianuarie 2013. Single-ul "Uncover' a urcat în topuri în toate ţările scandinave şi a primit chiar discul de platină. Zara o citează pe Beyonce drept cea mai mare influenţă din viaţa sa. Debutul internaţional s-a făcut de abia în 2017, cu LP-ul "So Good". Acesta a ajuns pe locul 7 în UK Albums Chart şi i-a atras atenţia lui Ed Sheeran, care a început să o ia pe Zara cu el în turneu în vara trecută. Tânăra a deschis concertul lui Ed Sheeran de la Bucureşti pe Arenă Naţională, în data de 3 iulie 2019. Muziciană ne-a acordat şi un interviu, în care a demontat un zvon de pe Wikipedia. Zara trebuia să vină la Saga Festival 2020, dar evenimentul este incert în acest moment.