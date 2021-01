Trupa indie We Singing Colors a lansat videoclipul piesei "All The People". Vizualul a fost filmat de Rareș Dima și regizat de Eugen Dediu.

""All the people" e cântecul care ne-a ținut de cald în anul ce a trecut. E un amestec de durere cu acceptare, o notă optimistă într-o mare de tristețe. Acordurile de violoncel ale Corinei Ciuplea - Turcan intră direct în suflet", a declarat Roxana Niculae. "All The People" se regăsește pe cel de-al doilea album de studio al formației, "Lone Learner". Discul a fost lansat în 2018, de Ziua Îndrăgostiților, fiind prezentat publicului în cadrul unui concert în Expirat. We Singing Colors este o formație indie pop - folk din București. Trupa și-a început activitatea ca un duo acustic în 2011 și a atras atenția publicului prin cântările live în locuri neașteptate, cum ar fi în taxi, în pădure sau în Turnul Sfatului din Sibiu. Până în prezent, formația a avut peste 100 de concerte în orașele mari din România, în Chennai (India), Chișinau (Moldova) și Sofia (Bulgaria). Primul album "Made of wool, made of heavy metal" a fost lansat în aprilie 2014. Pe lângă concertele din țară, We Singing Colors a cântat în UK, Spania și Japonia, la Easter Garden / Londra și la festivalul Wilderness, Cornbury Park, Oxfordshire.