James Arthur - Emily

"Emily" este compusă de artist împreună cu James ‘Yami’ Bell și colaboratorii din cercul său apropiat, Red Triangle aka George Tizzard și Rick Parkhouse.

"Piesa a luat naștere din conversațiile pe care le-am avut recent pe tema ideii de a avea copii. Aș fi un tată bun? Dacă o să citească despre toate prostiile pe care le-am făcut? În final nu va conta, pentru că eu voi fi alături de acel copil pentru tot restul vieții lui", explică James Arthur.

Pentru videoclip, artistul a colaborat cu regizorul Anthony Byrne.

"Sunt foarte mândru de acest videoclip, a fost un vis împlinit să lucrez cu Anthony Byrne! Vă invit să urmăriți clipul", și-a îndemnat artistul fanii.

Noul single "Emily" se regăsește pe albumul "It’ll All Make Sense In The End". Discul este programat pentru lansare pe 5 noiembrie.

Tracklist "It’ll All Make Sense In The End" - James Arthur:

Running Away [Explicit] Wolves Medicine September Always Emily Last Of The Whiskey Never Let You Go 4000 Miles [Explicit] Deja Vu [Explicit] Ride [Explicit] Avalanche SOS Take It Or Leave It

James Arthur este unul dintre cei mai de succes artiști britanici, cu peste 2.5 milioane de albume vândute în întreaga lume. A ajuns în topurile a zeci de țări, iar până în momentul de față, albumele sale i-au adus 4 Discuri de Platină și 4 Discuri de Aur, dar și un clip cu peste 1 miliard de vizualizări pe Youtube.

James a câștigat X Factor în 2012, iar până în prezent este cel mai de succes artist care a luat parte la celebrul concurs. În doar 4 ani de la lansarea sa pe scena muzicală, James Arthur a susținut concerte atât în Europa, cât și în America de Nord și în Asia. A împărțit scena sau a colaborat cu artiști precum Kelly Clarkson, One Republic, Machine Gun Kelly sau Westlife.

În momentul de față este și amabsador SANE, o organizație caritabilă din Regatul Unite care ajută persoane ce se lupta cu depresia și anxietatea.

James Arthur ar fi trebuit să concerteze anul acesta la Arenele Romane din București. Evenimentul a fost, însă, amânat în 2022. Pentru mai multe detalii, accesați Agenda InfoMusic.