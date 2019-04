Un nou clip marca Nicoleta Nucă se adaugă pieței industriei muzicale românești, o colaborare cu rapperul clujean Vescan care portretizează o etapă chinuitoare din relațiile de dragoste dintre femeie și bărbat.

Nicoleta Nucă a devenit faimoasă pentru participarea ei la emisiunea X Factor, după care a debutat în cariera sa muzicală sub ghidarea Global Records. Vescan (Daniel Leonard Vescan) este din Cluj și are background în muzica de underground, debutând alături de trupa Re'vers și continuând apoi ca artist solo. A mai colaborat cu artiști precum Camuflaj, Anda Dumitriu, Fely, Kamelia Hora, Mira și Alina Eremia. Anul acesta Vescan va lansa albumul "MuzicăSauNebunie".

Piesa „Tăcerea" a fost compusă de Dorian Oswin și Anastasia Sandu, versurile sunt semnate Vescan, Anastasia Sandu și Dorian Oswin. Iată ce declară Vescan despre această colaborare:

„Mă bucur mult că a sosit timpul pentru "Tăcerea'', o apreciez de mult timp pe Nicoleta și mereu am știut ca vocile noastre se potrivesc perfect, era doar o chestiune de timp. La capitolul feeling, piesa asta are ceva special de la prima notă, am participat cu mare drag la ea alături de Nicoleta, Dorian Owsin și Anastasia și, într-un final, din multe idei a ieșit "Tăcerea". Piesa surprinde un moment cu multe semne de întrebare și reproșuri dintr-un cuplu, momentul acela în care căutăm vinovați și explicații și nu rezolvarea problemelor. Una peste alta, sunt foarte încântat de această colaborare și abia aștept să ajungă în casele și inimile voastre. Peace and love."