Vocea lui Leonard Cohen rămâne în egală măsură grea, dură şi plină de durere, picurând fiecare silabă ca o poveste de o mie de ani în urechile ascultătorilor. "Happens to the Hearts" este cel mai nou single de pe albumul "Thanks for the Dance", care va debuta pe 22 noiembrie. Piesa începe cu câteva acorduri blânde de chitară şi ce urmează este pură poezie muzicală.

Acesta este unul dintre release-urile postume de care s-au ocupat apropiaţii lui Cohen, după trecerea sa în nefiinţă în 2016. Pe 7 noiembrie se împlinesc 3 ani de când ne-a părăsit muzicianul, poetul şi romancierul. Videoclipul cel nou este regizat de către Daniel Askill şi urmăreşte o fată tunsă scurt care merge prin pădure în haine specifice lui Leonard Cohen. După ce se dezbracă de toate hainele, trece la ceea ce par a fi haine de călugăr şi ajunge la un stadiu avansat de meditaţie şi... levitaţie. Askill a mai lucrat pe parcursul anilor cu Sia şi trupa franceza Phoenix.

Inspiraţia provine de la un fapt mai puţin ştiut şi anume că Leonard Cohen a fost călugăr budist la un moment dat. A fost hirotonisit astfel în 1996, după 2 ani petrecuţi la centrul zen Mt. Baldy din Los Angeles. L-a atras "luxul de a nu te gândi ce trebuie să faci în fiecare zi".

"Happens to the Heart" vine după single-ul "The Goal", care a prefaţat acelaşi LP nou. Acesta a fost compilat de către fiul lui Leonard Cohen, Adam Cohen. Adam s-a ocupat de producţie şi de selecţia pieselor lăsate în urmă de tatăl său. Pe material regăsim contribuţia unor artişti importanţi ca Beck, Damien Rice, Bryce Dessner de la The National, Daniel Lanois şi alţii.

Albumul "Thanks for the Dance" a fost reconstruit ca un puzzle, din rămăşiţe, B Sides şi secvenţe muzicale rămase de la sesiunea de înregistrare a ultimului disc al lui Cohen, "You Want It Darker".