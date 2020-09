Lyric Video: Travis - All Fall Down

"În spiritul lui Tony Hart, îndrăgitul prezentator de televiziune britanic pentru copii cu care am crescut, am filmat acest videoclip cu versuri pentru încă una din cele 10 melodii noi, "All Fall Down". Inițial, m-am gândit că ar fi grozav să fac o carte și să o filmez în timp ce cineva îi întoarce paginile, dar apoi mi-am dat seama că ar fi un videoclip mai interesant să filmez cartea în timp ce este creată. Bucurați-vă de clip, Fran, Dougie, Andy și Neil."

Noul single "All Fall Down" se regăsește pe albumul "10 Songs". Potrivit comunicatului de presă ce-i anunță lansarea pe 9 octombrie 2020, materialul este "un album care introduce publicul de la început în propriul microclimat emoțional și-l menține captiv acolo. Este, de asemenea, un album al maturizării (...) despre felul în care viața pune în dificultate iubirea și despre felul în care iubirea face față acestor provocări."

Fiecare piesă de pe acest album are o puternică încărcătură, Fran mărturisind că, deși felul în care scrie ar putea fi considerat desuet, îl preferă în locul modalităților moderne, ce presupun colaborarea a 10 oameni pentru o singură piesă.

"Scriu melodii într-un mod învechit. Șezând în fundul patului și <<vărsându-mi mâhnirea de om simplu într-un gol sonor, pe genunchiul meu>>, după cum spunea Joni Mitchell. Personal, mai bine ascult 10 piese scrise de un singur om, decât o piesă scrisă de 10 oameni. Iar dacă eu simt asta, sunt sigur că mai sunt și alții care simt la fel".

Noul disc "10 Songs" poate fi deja precomandat de pe site-ul oficial al formației. Fanii au la dispoziție mai multe pachete, cu CD, vinyl și/sau casetă.

Tracklist "10 Songs" - Travis:

Waving At The Window The Only Thing Valentine Butterflies A Million Hearts A Ghost All Fall Down Kissing In The Wind Nina's Song No Love Lost

Scoțienii de la Travis cântă împreună, în aceeași formulă, de 30 de ani. Discografia lor cuprinde 8 albume de studio: "Good Feeling" (1997), "The Man Who" (1999), "The Invisible Band" (2001), "12 Memories" (2003), "The Boy with No Name" (2007), "Ode to J. Smith" (2008), "Where You Stand" (2013) și "Everything at Once" (2016). Cel de-al doilea material discografic, "The Man Who, a adus formației primul Brit Award, în categoria Cel Mai Bun Album.