"Little Life" este compusă de Sorin Pop (To the South, Bluebird), produsă și masterizată de Victor Mihăilescu (Underdog Records). Vocea lui Sorin este acompaniată de cea a colaboratoarei sale, invitată în spectacole live și unele piese de studio - Rahel Türk-König.

Piesa beneficiază de un videoclip realizat de Meda Alice și editat de Cosmin Tița. Jocurile de lumini și umbre, simplitatea imaginilor și mișcările personajelor intensifică mesajul melodiei. Este creat un univers melancolic, presărat cu sentimente de întristare, dar în același timp cu prezența unei stări candide și calme.

"Meda a reușit să obțină câteva fotografii frumoase aici. Avându-i lângă mine pe acei oameni minunați, vara trecută, am avut o idee spontană să încercăm să filmăm acest clip pentru albumul la care lucram atunci. Sau cel puțin să ne bucurăm de experiență, ceea ce am făcut, cu siguranță. Deși nu totul a fost perfect și am fost cu toții amatori. Cosmin a salvat situația prin editarea acestui material, făcându-l mai închegat și mai ușor de urmărit.

În ciuda unor lucruri care încă se simt incomod, sper să vă placă. Multe mulțumiri tuturor celor care au făcut posibil acest lucru, putem încerca din nou ceva cu toată experiența pe care am dobândit-o." - To the South, Bluebird

To the South, Bluebird este proiectul dream-pop/post-rock al clujeanului Sorin Pop. A înregistrat singur într-un dormitor primul său album "Longings", lansat în 2017. De atunci a avut ocazia să deschidă concertele unor artiști precum Elsiane, Árstíðir, JFDR, Behind the Shadow Drops sau Crippled Black Phoenix.

To the South, Bluebird a lansat pe 15 noiembrie 2019 cel de-al doilea album, "Soft Tissues". Albumul este compus din 10 piese, ce abordează teme precum iubirea, durerea sau sensul vieții.