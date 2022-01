The Weeknd - Gasoline

Colaborarea a sosit pe 17 decembrie 2021 prin Blackground Records 2.0 şi Empire, prefaţând un nou album postum cu vocea lăsată de Aaliyah. The Weeknd făcuse deja sampling din piesa "Rock the Boat" a artistei de pe albumul său din 2001 pentru piesa "What You Need" de pe albumului "Trilogy" din 2011. Ulterior avea să fie scoasă acea bucată din varianta finală de album. Totuşi în mixtape-ul "House of Balloons" lansat în martie 2021 vocea artistei revenise în melodie.

Fosta casă de discuri a artitstei, Blackground Records, fondată de către unchiul său, Barry Hankerson a anunţat planuri de a lansa întregul catalog de muzică al tinerei pe platformele de streaming printr-un parteneriat cu casa de discuri independentă EMPIRE. Vă reamintesc că Aaliyah şi-a pierdut viaţa atunci când s-a prăbuşit avionul care o transporta pe 25 august 2001. Avea doar 22 de ani. După moartea sa, a câştigat două premii postume la American Music Awards 2002 şi a vândut milioane de discuri. Criticii de muzică au afirmat că a redefinit R&B-ul şi ar fi putut fi următoarea Whitney Houston.

În septembrie 2021 familia artistei a lansat pe reţelele de streaming albumul auto intitulat "Aaliyah", cu hituri ca "Try Again", "Rock the Boat" şi "We Need a Resolution". Pe parcursul anilor opera sa a fascinat pe multă lume, iar în 2021 Drake a finalizat piesa lăsată neterminată de Aaliyah "Enough Said". Drake are şi un tatuaj cu cântăreaţa R&B, pe care o consideră o uriaşă influenţă în viaţa sa. În 2014 un track vocal al său apărea şi pe piesa lui Chris Brown "Don't Think They Know".

Între timp The Weeknd a lansat şi o nouă piesă alături de FKA Twigs, sub numele de "Tears In the Club". Finalul de 2021 a fost o perioadă în care Abel a lucrat cu multe nume mari: cu Post Malone pe "One Right Now", cu Swedish House Mafia pe "Moth to a Flame", dar şi cu Rosalia pe "La Fama". Acum aşteptăm şi viitorul album al artistului, intitulat "Take My Breath", care îi duce discografia la 5 titluri.