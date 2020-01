Sore începe anul 2020 cu o piesă nouă şi un videoclip regizat chiar de artistă, "Lângă Tine". Muziciana intră în mod "Prison Break" şi trăieşte o poveste de gen "Orange Is the New Black", filmată în alb-negru. Vă invităm să vizionaţi noul clip în articol.

Facebook

WhatsApp

Twitter

Pinterest

"Lângă Tine" este o piesă care asociază întemniţarea cu momentul când eşti prins într-o relaţie nefericită. Sore apare într-o închisoare murdară, veche şi puţin populată. Doar gardienii îi fac viaţa mai interesantă şi mai grea. Pe la mijlocul clipului lucrurile devin intense, iar Sore încearcă o evadare, făcând rost de o cheie. Se lasă cu lumini intermitente şi o atmosferă haotică, ca de thriller. Până la ultimele acorduri Sore se îmbată deja cu aerul liberaţii. Mai rar un videoclip de o aşa factură regizat chiar de către cea care cântă pe track-ul muzical. La final libertatea apare ca o iluzie, iar Sore se confruntă cu cel mai mare temnicer al său: propria persoană. Tânăra a dorit să sublinieze captivitatea în relaţii toxice şi a continuat povestea redată tot sub semnătura sa regizorală în clipul "Cum să mă las". Acesta a debutat în toamna lui 2019, având un mare succes în online. Haine murdare, pătate de sânge, pereţi scrijeliţi şi mâini legate la spate compun noua captivitate. Despre inspiraţie Sore vorbeşte astfel: Am ales o închisoare ca decor principal pentru clip pentru a sugera încorsetarea în care ne ţinem singuri, o închisoare a minţii. Tot clipul este o metaforă, este o călătorie spirituală, de la tortură, la evadare, la regăsire. Finalul videoclipului explică, simplu şi curat, că noi suntem şi judecătorii, dar şi salvatorii noştri. Ştim cu toţii cum e, toţi ne-am lovit de o astfel de stare la un moment dat, într-o formă sau alta, romantică sau profesională, iar în clip am dorit să subliniez faptul că doar noi suntem responsabili pentru puterea pe care o oferim altor oameni asupra noastră. Noi suntem singurii care putem opri un abuz, de orice natură, asupra noastră. Puterea este în noi şi trebuie să o conştientizăm, să învăţăm să ne iubim şi să ne preţuim. O producţie MediaPro Music, piesa realizată de HaHaHa Production, "Lângă tine" are muzica semnată de Roland Kiss, Ionuţ Cozma (John), Şerban Cazan, versurile scrise de Miruna Iova şi Vlad Cireşan. În 2019 am mai putut asculta un proiect comun al lui Sore şi Smiley, piesa "Jumătate", lansată în prag de Ziua Îndrăgostiţilor.