"Empire" este o colecţie de mesaje sociale despre violenţa de pe străzi, traficul de narcotice şi cele mai rele fenomene care afectează tinerii din ziua de azi. Piesa se prezintă pe două planuri: o secţiune rock şi o secţiune de rap, care scoate în evidenţă tot ce e greşit la societatea noastră. De fapt există şi un al treilea segment care apare la refren, sub formă de rap mai accelerat suprapus pe riff-uri de chitară.

Numele "Empire" poate fi inspirat de multe lucruri: decăderea oricărui imperiu măreţ începe şi cu decăderea societăţii, dar şi versul des repetat "greu este capul care poartă coroana de spini", o aluzie la responsabilităţile uriaşe ale liderilor. Acesta este al treilea single de pe viitorul album Hollywood Undead, "New Empire, Vol. 1". Este al şaselea disc al artiştilor, care soseşte prin casele de discuri Dove & Grenade Media şi BMG.

Primul single a fost "Already Dead", iar al doilea a fost "Time Bomb", lansat în noiembrie 2019. Despre acest LP, membrul grupului George "Johnny 3 Tears" Ragan a declarat următoarele:

Acest album este încercarea noastră de a reinventa Hollywood Undead, nu doar cu un nou sunet pentru acest release, dar un nou sunet pentru trupă per total. Scopul nostru de la început a fost să facem muzică care poate fi ascultată separat de celelalte albume, dar se potriveşte şi cu ce am făcut înainte. Ne bazăm pe materialele vechi pentru a crea un sunet nou şi un New Empire.

"New Empire, Vol. 1" are 9 piese, iar Hollywood Undead va pleca în turneul de promovare din februarie, alături de Papa Roach şi Ice Nine Kills. Vor avea concerte în Germania, Franţa, Spania, Olanda, Polonia şi vor ajunge şi în România pe 3 martie. Atunci vor cânta la Arenele Romane, alături de Papa Roach.