"Până la tine" descrie emoțiile frumoase pe care artistul le-a simțit în momentul în care a devenit tată. Piesa este compusă de artist împreună cu Florin Boka, Lucian Nagy, Dorian Micu și Roland Kiss, la versuri Smiley colaborând cu Dorian Micu.

"Și inima mi-a zis că ai sosit / Și cine-s eu să o contrazic / Ai adus soarele cu tine, / Pentru noi e răsărit / Mi-ai arătat că până acum eu nu am mai iubit / Pe nimeni, pe nimeni, pe nimeni până la tine", cântă Smiley pe refrenul noii sale piese, exprimându-și astfel bucuria enormă de a fi părinte.

În videoclipul ce acompaniază piesa, Smiley montează pe peretele vieții sale cea mai recentă si emoționantă schiță, care le încununează pe toate celelalte de până acum. "O să iei tot din ce sunt și o să mă faci mai mult" este convingerea lui Smiley.

"Am încercat să găsesc o formulă cât mai simplă și mai directă de a ilustra sentimentul melodiei, de a transmite că momentul în care întemeiezi o familie este ceva unic și că bucuria acestui moment este mult mai mare decât tot ce ai trăit până atunci. De aici și metafora vizuală pe care am ales să o folosim. A fost o plăcere și o premieră să lucrez direct cu Smiley în relația de regizor-actor și suntem foarte bucuroși de ce am realizat", a declarat artistul Dorian care semnează regia clipului "Până la tine", alături de Nicu Drăgan ca editor și director de imagine.