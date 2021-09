Yuka - Waste Your Love

""Waste Your Love" e mult mai mult decât o piesă. E o întreagă poveste despre cât de greu e să iei decizii ca adolescent. Un joc de cuvinte, imagini, culori și situații în care mă regăsesc. Am compus linia melodică și versurile având deja ideea videoclipului în minte, așa că am acceptat și challenge-ul de a face regia clipului împreună cu niște oameni atât de mișto care mi-au înțeles viziunea. Dacă ar fi să rezum povestea piesei ar suna cam așa: I even overthink my overthinking, so don't waste your love if you're not ready. Mulțumesc enorm întregii echipe din spatele acestui proiect: Laurențiu Duță, Sergiu Bută, Aurelian Tănăsescu, Ovidiu, Gabi, Alexandra, care a avut încredere în mine și a înțeles că în nehotărârea mea sunt foarte hotărâtă", a spus artista.