"Chemare" este o piesă mai veche de la Proconsul, inclusă pe albumul "No Matter What" din 2013. În 2020 a primit un suflu nou şi o adaptare la vremurile în care trăim, fiind reinterpretată prin prisma credinţei regăsite şi a senzaţiei că există o forţă care veghează pentru binele tău. Artiştii din trupă apar privind spre reprezentaţii ale grupului, cu fani cu mâinile în aer şi meditează separaţi, izolaţi la cele mai bune momente din viaţă.

Cadrele cu Bodo, Dragoş Dinca and co sunt intercalate cu filmări alb-negru cu fani ai trupei care apar ţinând versurile piesei scrise pe foi şi răspândesc mesajul pozitiv şi plin de emoţie al trupei. Piesa readaptată vine cu o amprentă grea a carantinei şi izolării care a încercat psihicul şi spiritul artiştilor. Dragoş Dinca a declarat următoarele despre inspiraţia din spatele single-ului:

Bodo de la Proconsul a împărtăşit un moment greu care i-a schimbat viaţa şi a pus totul în altă lumină:

Am făcut infarct în timp ce tundeam iarba, la curte, unde m-am retras cu familia mea, în Argeş. Nu am avut probleme cu inima până atunci şi nici nu am ştiut ce se întâmplă, de aceea am stat două zile şi jumătate în casă, fără să ştiu ce am, deşi nu mă simţeam tocmai bine. Când m-a văzut doctorul la Bucureşti a zis că e grav, iar în momentul în care am ajuns pe masa de operaţie, mi-am dat seama că trebuie să mă las de fumat, ceea ce am şi făcut, după 38 de ani de viciu.

Doar cu ajutorul lui Dumnezeu, cu care am vorbit, am reuşit să merg mai departe, să trec cu bine peste operaţie unde mi-au fost montate 3 stenturi pe inimă. Tot ce trebuie să fac acum e să mă ţin de dietă şi de..., ispita fumatului. Cât despre piesă, tot Tatăl este cel care mi-a deschis ochii, astfel că, am reuşit să înregistrez compoziţia la doar câteva zile după externarea din spital.