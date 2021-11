Leona Lewis - Kiss Me It's Christmas ft. Ne-Yo

"Sunt atât de fericită să vă împărtășesc videoclipul piesei "Kiss Me It's Christmas", alături de NE-YO. Ne-am distrat de minune înregistrându-l și sper să vă placă și vouă la fel de mult ca și mie", a declarat Leona Lewis.

Piesa "Kiss Me It's Christmas" se regăsește pe o versiune nouă a albumului "Christmas, with Love", lansat de Leona în 2013. Pe acest material se regăsește hitul "One More Sleep".

Leona Lewis a câștigat în 2006 cea de-a treia ediție a concursului X Factor. Piesa ei de debut, "Bleeding Love", a fost cel mai bine vândut single din 2007, staționând 7 săptămâni pe prima poziție în topurile din UK. Artista a fost denumită în 2008 Best New Artist, de către revista Billboard, anul următor înregistrând piesa "I See You", pentru filmul "Avatar".

Leona are în discografie 5 albume de studio, cel mai recent, "I Am", fiind lansat în 2015.