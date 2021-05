Pink a pus într-un scenariu de videoclip parcursul ei, din adolescență până în prezent, folosind umorul pentru a accentua anumite trăsături de caracter. Mărturia sa e prezentată ca o poveste cu tâlc, din care fiica artistei, Willow, ar putea învăța cum să nu repete greșelile mamei sale. "All I Know So Far" e spusă cu mult umor, în stilul ce o caracterizează pe artistă, clipul părând extras dintr-un musical cu personaje fantastice, în care Cher e muza lui Pink, iar soțul ei, Carey Hart, e singura persoană care a ținut mereu piept firii sale vulcanice.

Noul single se regăsește pe albumul "All I Know So Far: SetList", un material cu înregistrări live din cadrul turneului Beautiful Trauma, susținut în 2019. Albumul include și recenta colaborare a artistei cu fiica sa, Willow, și va fi lansat pe 21 mai. Tot la această dată va fi lansat și un film documentar ce cuprinde imagini cu Pink din cadrul acestui turneu. Regizat de Michael Gracey (The Greatest Showman), filmul va avea premiera pe Amazon Prime Video.

Tracklist Pink - "All I Know So Far: Setlist":