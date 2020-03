"I'm Alive" este o colaborare cu Jeff Tweedy şi este primul single de pe noul album Norah Jones, "Pick Me Up Off the Floor". Acest disc va sosi pe 8 mai, la doar un an după albumul din 2019, "Begin Again". Artista din Manhattan, New York rămâne prolifică şi îşi continuă ascensiunea, după 20 de ani de carieră şi 50 de milioane de albume vândute la nivel global. Are 9 premii Grammy la activ şi Billboard a numit-o unul dintre cei mai buni artişti jazz ai primului deceniu din anii 2000.

Piesa nouă o regăseşte pe artistă cântând la pian înconjurată de prieteni şi acompaniată de Jeff Tweedy, chitarist şi solist al trupei Wilco. În videoclip Norah este înconjurată de prieteni şi apropiaţi care discută sau flirtează la un pahar de vin, în vreme ce muzica blândă şi melancolică răsună în fundal. Norah Jones apare pe treptele unei case, jucându-se cu un câine şi privind în gol plină de visare. Muziciana nu e deloc străină de colaborări, având la activ proiecte alături de Willie Nelson, Jack White, dar şi Billie Joe Armstrong de la Green Day.

De această dată pe colaborarea cu Jeff Tweedy, acesta din urmă a compus o parte din piesă şi a furnizat partea de chitară. Fiul lui Tweedy, Spencer se află la tobe. Versurile fac aluzie la situaţia actuală a femeilor în contextul politic din State, dar la final se întrevede o urmă de speranţă pentru doamnele Americii. Noul album a fost creat în urma unei sesiuni productive de înregistrare cu toboşarul Brian Blade. Norah Jones a avertizat fanii că nu vrea ca ei să vadă numai o întunecime în noul său disc, sau cel puţin nu o faţetă fatalistă, ci mai degrabă o dorinţă neîmplinită a omului de a se conecta cu alte fiinţe umane.

Noul proiect include contribuţii de la basiştii Christopher Thomas, John Patitucci, Jesse Murphy şi Josh Lattanzi, dar şi toboşarii Nate Smith, Dan Rieser şi Josh Adams. La clape s-a aflat Pete Remm, iar la chitară Dan Iead, dar vom auzi şi vioara lui Mazz Swift şi violoncelul lui Paul Wiancko. 11 piese are noul album al artistei.