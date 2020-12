În fiecare iarnă, vocea lui Michael Buble ne aduce căldura Crăciunului, anul acesta nefăcând excepție. "It's Beginning To Look A Lot Like Christmas" a căpătat un nou videoclip, filmat pentru promovarea emisiunii "Disney Holiday Singalong".

Facebook

WhatsApp

Twitter

Pinterest

Acompaniat de soția sa și cei trei copii, Michael Buble ne transportă în fața pomului de Crăciun, într-un scenariu de poveste, în care pandemia nu-și mai face simțită prezența. Noul videoclip al piesei "It's Beginning To Look A Lot Like Christmas" anunță emisiunea specială de sărbători "Disney Holiday Singalong", difuzată de ABC pe 1 decembrie și accesibilă pe Hulu până pe 8. Alături de Buble, emisiunea îi aduce în fața publicului și pe Andrea Bocelli, BTS și Katy Perry, cu toții interpretând cântece tradiționale de Crăciun. În 2018, Michael Buble lansa albumul "Love", LP ce a inclus piesa "Forever Now". Emoționanta melodie este inspirată de iubirea pe care i-o poartă fiului său, Noah, ce fusese diagnosticat cu cancer la vârsta de doar 3 ani. Tot în 2018, Michael Buble a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame, asemenea marilor legende ale muzicii, precum John Lennon și Michael Jackson. În cadrul ceremoniei au fost onorați și Pink, Dolly Parton, Faith Hill, Teddy Riley și Cypress Hill.