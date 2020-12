"September" este o compoziție nouă, scrisă în pandemie și inclusă atât pe noul album al lui Zucchero, "D.O.C", cât și pe viitorul LP al lui Sting, "Duets".

"Nimic nu este planificat vreodată când lucrez cu Sting", mărturisește Zucchero. "M-a sunat pentru a-mi cere să scriu un text în italiană pentru o melodie pe care tocmai o compusese. Piesa mi-a plăcut foarte mult de la început, așa că am decis să lucrăm împreună la acest duet. Piesa vorbește despre perioada suspendată pe care am trăit-o în timpul verii și transmite speranța de a reveni la normal în curând. Chiar și astăzi sperăm că acest "septembrie" va sosi în curând."

Sting a mărturisit, la rândul său, că ideea piesei s-a născut în pandemie și că această colaborare cu Zucchero a venit cât de poate de natural.

""September" s-a născut ca o reacție la această pandemie, când zilele erau la fel și ne imaginam că septembrie va fi momentul în care totul se va termina, când ploaia va veni pentru a spăla totul. Cântecul avea o linie melodică ce-mi suna a cântec italienesc și m-am gândit să-l sun pe Zucchero pentru a-i cere să adapteze câteva linii în italiană și a cânta melodia cu mine. Suntem prieteni de peste 30 de ani, mi s-a părut un lucru firesc". a mărturisit Sting.

Albumul "D.O.C" al lui Zucchero a fost lansat pe 2 decembrie, iar LP-ul "Duets" al lui Sting va fi pus în vânzare pe 19 martie 2021. Cele mai iubite colaborări ale lui Sting sunt incluse pe acest material, piese interpretate alături de Eric Clapton, Annie Lennox, Charles Aznavour, Mylène Farmer, Shaggy, Melody Gardot și mulți alții.

Tracklist "Duets" - Sting:

Lp 1

A1. Little Something With Melody Gardot

A2. It’s Probably Me With Eric Clapton

A3. Stolen Car With Mylène Farmer

A4. Desert Rose With Cheb Mami

B1. Rise & Fall With Craig David

B2. Whenever I Say Your Name With Mary J. Blige

B3. Don’t Make Me Wait With Shaggy

B4. Reste With Gims

Lp 2

A1. We'll Be Together With Annie Lennox

A2. L'amour C'est Comme Un Jour With Charles Aznavour

A3. My Funny Valentine With Herbie Hancock

A4. Fragile With Julio Iglesias

B1. Mama With Gashi

B2. September With Zucchero

B3. Practical Arrangement With Jo Lawry

B4. None Of Us Are Free With Sam Moore

B5. In The Wee Small Hours Of The Morning With Chris Botti