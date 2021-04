Piesa "E OK" a fost compusă de Mark Stam, 911 și Alex Turcu, versurile au fost scrise de Mark, iar producția a fost realizată de 911 și Alex Turcu.

"Mă simt binecuvântat pentru această piesă, m-a ajutat să trec peste cele mai obscure perioade din viața mea. Mă bucur că am putut să mă pun timp de jumătate de an în locul unui ascultător, s-o savurez de parcă o auzeam pentru prima dată și să o las să-mi fie călăuză atunci când mă simțeam rătăcit. Se spune că "e nevoie de mult curaj pentru a-ți depăși vulnerabilitatea", însă cred că ar fi corect să spunem că "E nevoie de mult curaj pentru a sesiza și a accepta vulnerabilitatea", ea făcând parte din noi. Fără ea nu am putea înțelege cu adevărat cât de puternici suntem. Piesa aparține celor care o ascultă și o vor asculta de azi înainte, conectându-se emoțional cu ea", a spus Mark Stam despre piesa "E OK".