Noul single "The Voodoo Engine" se regăsește pe albumul "VOODOO SONIC", lansat pe piață anul trecut, pe 27 noiembrie. Acesta include 18 piese și poate fi achiziționat de pe site-ul artistului, în format de dublu-vinyl și ca digipack, pe două CD-uri. fi deja comandat de pe site-ul artistului.

În 2017, Parov Stelar lansa aclamatul album "The Burning Spider", ce a debutat pe prima poziție în topul albumelor din Austria. Acesta a fost prezentat și publicului din România, în cadrul concertului susținut pe 16 iunie la Arenele Romane.

Marcus Fuereder, sau Parov Stelar pe scenă, provine din Austria, însă e celebru în toată lumea. Considerat fondatorul stilului “Electro Swing”, Parov Stelar Band a creat muzică și pentru filme, reclame și seriale. "Kiss Kiss" și "Rough Cuts" i-au creat un traseu bine definit pe scena muzicii electronice, cu un sound unic și o abordare diferită asupra producției muzicale, precum și combinații surprinzătoare de stiluri. Au urmat apoi mai multe materiale discografice ca Seven and Storm (2005), Shine (2007), Coco (2009), The Princess (2012), The Invisible Girl (2013), The Art of Sampling (2013), The Demon Diaries (2015) și peste 20 EP-uri, ce i-au consolidat renumele deja împământenit în marile comunități de fani.