Marius Moga - O Dorință

Ultimul live înainte de marea finală i-a adus pe scenă pe Alessandro Mucea, Alexandru Precup, Maria Jugănaru, Maria Ojică, Naomi Prie și Romina Apostol. Pe 10 decembrie publicul a ales 4 finalişti dintre aceştia, iar ei vor cânta în Marea Finală de pe 17 decembrie de la PRO TV. Au fost 114 concurenţi calificaţi în prima etapă a concursului SuperStar, etapa audiţiilor, iar după câteva săptămâni de competiţie şi multiple etape au rămas doar cei patru:

Maria Jugănaru

Tânăra din Piteşti este elevă la Colegiul Brătianu în clasa a 11-a. A venit cu un ukulele pe scenă, cântând "Somewhere Over the Rainbow" in audiţii, cu un aer diafan. Ştie să cânte la pian, chitară acustică şi electrică, dar şi la ukulele, aşa cum s-a văzut şi în numărul său. Scrie poezii şi este talentată la desen. Pentru seara de 10 decembrie ne-a pregătit versiunea proprie de "Unforgiven" de la Metallica la pian, acompaniată de un violoncel şi amintind de coverurile Apocalyptica.

Ce a spus Smiley:

Nu știu dacă suntem noi publicul ideal, dar aș propune pentru finală să nu ne mai aducă scaune, să stăm în picioare. Mă simt copleșit de talentul. Mi-ar face deosebită plăcere să fac parte din echipa ta după ce termini emisiunea.

Carla's Dreams:

Mă duce cu gândul spre un soi de dependență... Tu nu o să fii pentru toți. Dar o să ai publicul tău și eu o să fac parte din el.

Alexandru Precup

Alexandru Precup a pus din nou în scenă un nou număr rock după ce făcuse senzaţie cu "In The End" de la Linkin Park. A interpretat piesa "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)" din filmul Kill Bill cu foarte mult dramatism. Carla's Dreams a fost complet captivat de numărul său. Alex are 27 de ani, este din Bucureşti lucrează la o firmă de catering de 2 ani. În 2009 a început să cânte acasă, folosind un pian şi realizând coveruri. Acum cântă într-o trupă de metal alternativ. A fost plecat în Anglia, lucrând într-un depozit şi şi-a încercat norocul cu muzica şi acolo.

Ce au spus jurații:

Smiley: ”Eu mă așteptam. Am avut un feeling cât îl privește pe Alexandru de la început. Nu pot să spun că mă așteptam să ajungi până aici. Foarte bine că ai confirmat. Nu am cu cine să te compar”.

Raluka: ”Recunosc că am înțeles abia în semifinală ce se află la tine. Dar ce bine arăți în seara asta!”

Marius Moga: ”Ai luat piesa asta și ai făcut-o a ta. Bravo! I-a crescut tensiunea lui Carlas. Din underdog ai ajuns la un pas de finală”.

Carla's Dreams: ”Spectacol! Spectacol! Eu am apărut la știrile PRO TV azi. Și am promis doamnei Esca un spectacol... Doamna Esca, voila!”

Romina Apostol

Încă o voce tânără, dar cu greutatea unei artiste cu zeci de ani de experienţă, Romina Apostol are doar 16 ani şi este din Iaşi. Pe lângă talentul muzical, ea pictează, dansează şi este un om al multiplelor talente. Cântă la vioară, pian şi chitară şi face parte dintr-o formaţie rock alături de un coleg. La ultimul live Romina a venit cu piesa "Love Is Blindness", de la U2, într-o versiune plină de patos apropiată mai mult de cea a lui Jack White din "Great Gatsby". Juraţii i-au complimentat vocea afirmând că e una de extraterestru, periculos de bună.

Citate de la jurați:

Raluka: ”Ai 16 ani și în România nu există voce ca a ta. Fă cumva să ajungi cea mai tare din lumea asta”.

Marius Moga: ”Ți-am zis să scoți pârleala. Ți-am zis că ești extraterestră. Ești golden, girl!”

Carla's Dreams: ”Ești extrem de bună, fetițo! Ești periculos de bună”

Alessandro Mucea

La doar 18 ani, Alessandro Mucea a fost cea mai elegantă prezenţă pe scena SuperStar România. Tânărul de 17 ani, provenit din Cotu Vameş, judeţul Neamţ este o persoană timidă, dar cumva şi-a găsit curajul în seara semifinalei. A ales o piesă grea, "I See Fire" a lui Ed Sheeran din filmul "The Hobbit, Desolation of Smaug". A avut un moment inedit în evoluţia ca artist, filmând pentru un concurs local de talente în clasa a VII-a, doar pentru a constata că obiectivul camerei a fost spart şi s-a pierdut reprezentaţia să. Asta avea să îi atragă un blocaj mental de un an.

Este pasionat de balade şi melodii în limba franceză. L-a impresionat în special pe Smiley, care îl privea fermecat. Alessandro a fost numit "un mare cameleon" de către Marius Moga, iar Smiley a apreciat modul în care a fost prinsă esenţa piesei, feeling-ul său. Raluka a simţit totuşi emoţiile de la începutul pieţei, dar şi redresarea de la jumătatea sa.

Cu aceşti 4 concurenţi ne revedem pe 17 decembrie la marea finală SuperStar România, când se va decerna premiul de 1 milion de lei.