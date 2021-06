Videoclipul piesei "Venus Fly Trap" este plin de metafore ce fac trimitere către abuzurile sexuale atât de discutate în ultima perioadă. Purtând un tricou cu "Harvey Weinstein gone to jail", artista susține că pentru a nu ajunge o victimă a unui abuz, trebuie să-ți croiești propriul drum în viață și să-ți folosești farmecul feminin pentru a-i da în vileag pe abuzatori.

Piesa "Venus Fly Trap" se regăsește pe albumul "Ancient Dreams In a Modern Land", cel de-al cincilea material de studio al Marinei. Discul conține 10 piese și a fost lansat astăzi, 11 iunie.

Tracklist "Ancient Dreams In a Modern Land"

Ancient Dreams In a Modern Land Venus Fly Trap Man's World Purge The Poison Highly Emotional People New America Pandora's Box I Love You But I Love Me More Flowers Goodbye

Marina and the Diamonds a devenit cunoscută pe plan internațional odată cu ocuparea locului al doilea la BBC Sound of 2010. În același an a fost nominalizată la Brit Awards și a câștigat la MTV Europe Music Awards premiul categoriei Best UK & Irish Act. Cele mai cunoscute piese din repertoriul Marina and the Diamonds sunt "Primadonna", "How to Be a Heartbreaker" și "Hollywood".