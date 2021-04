Marina a revenit cu cel de-al doilea single de pe noul ei album, "Ancient Dreams In a Modern Land". Un potențial imn al Planetei, "Purge The Poison" aduce în discuție un subiect din ce în ce mai prezent în media: încălzirea globală și, totodată, necesitatea vindecării "rănilor" pe care noi, oamenii, le-am provocat. Sunt amintite și alte probleme cu care ne-am confruntat în utlimii ani, cum ar fi hăituirea femeilor din muzica pop (momentul în care Britney Spears ajunge să se radă în cap pentru a fi lăsată în pace), Harvey Weinstein și mișcarea #MeToo.

Albumul "Ancient Dreams In a Modern Land" este cel de-al cincilea material de studio al artistei. Discul conține 10 piese și va fi lansat pe 11 iunie.

Tracklist "Ancient Dreams In a Modern Land"

Ancient Dreams In a Modern Land Venus Fly Trap Man's World Purge The Poison Highly Emotional People New America Pandora's Box I Love You But I Love Me More Flowers Goodbye

Marina and the Diamonds a devenit cunoscută pe plan internațional odată cu ocuparea locului al doilea la BBC Sound of 2010. În același an a fost nominalizată la Brit Awards și a câștigat la MTV Europe Music Awards premiul categoriei Best UK & Irish Act. Cele mai cunoscute piese din repertoriul Marina and the Diamonds sunt „Primadonna”, „How to Be a Heartbreaker” și „Hollywood”.