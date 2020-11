"Man's World" este o piesă compusă de MARINA și produsă de Jenn Decilveo, la realizarea videoclipului lucrând o întreagă echipă compusă din femei. Acesta a fost regizat de Alexandra Gavillet și filmat de-a lungul deșertului din Valea Simi, împletind imagini sărutate de soare cu un mesaj sociopolitic.

"Man's World" anunță lansarea unui nou material de studio, cel de-al cincilea din cariera Marinei. Titlul discului nu a fost încă dezvăluit, însă este programat să apară pe piață anul viitor. Artista anunța la începutul anului 2020 că lucrează la piese noi în Paris, în decursul anului publicând pe Instagram diverse teasere. Noi detalii vor fi anunțate cât de curân considerând că primul single a fost deja lansat.

Marina and the Diamonds a devenit cunoscută pe plan internațional odată cu ocuparea locului al doilea la BBC Sound of 2010. În același an a fost nominalizată la Brit Awards și a câștigat la MTV Europe Music Awards premiul categoriei Best UK & Irish Act. Cele mai cunoscute piese din repertoriul Marina and the Diamonds sunt „Primadonna”, „How to Be a Heartbreaker” și „Hollywood”.