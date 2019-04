""To Be Human" este probabil cea mai importantă piesă de pe acest album pentru mine, pentru că din punct de vedere tematic însumează lucrurile la care m-am gândit în ultimii 3 ani. Cred că acest subiect este foarte important, e vorba despre unitate. Amintesc în versuri de multe locuri din lume: São Paulo, Verona, Angola, Chicago, Kyoto, Hiroshima, Grecia. Când le-am scris am vrut să creez imaginea de ansamblu a umanității, pentru că în climatul politic actual ni se spune mereu să-i vedem pe cei din jurul nostru ca pe "ceilalți". Așa că am scris piesa gândindu-mă la asta și din acest motiv e o parte centrală a albumului", a detaliat Marina.

"Nu cred că ne permitem să nu ne implicăm în subiectul ăsta"

Într-un interviu pentru Billboard, Marina a indicat că piesa "To Be Human" este cea mai politică melodie a sa de până acum, compunând-o din dorința de a-și exprima opinia cu privire la societate în ansamblu, la nivel mondial.

"Nu cred că ne permitem să nu ne implicăm în subiectul ăsta. Cu toții avem nevoie de provocări, iar dacă nimeni nu ne prezintă idei diferite, cum vom putea să evoluăm și să învățăm?"

Piesa "To Be Human" este produsă de Joel Little și se regăsește pe albumul "LOVE + FEAR", așteptat pe piață pe 26 aprilie. Marina a înregistrat acest material în Londra, Suedia și Los Angeles. Discul marchează o nouă etapă în cariera artistei, după o pauză îndelungată în care "s-a redescoperit pe sine". În anii de absență, Marina s-a întors la școală pentru a studia despre diferitele tipuri de personalitate și teoria atașamentului.

Marina and the Diamonds a devenit cunoscută pe plan internațional odată cu ocuparea locului al doilea la BBC Sound of 2010. În același an a fost nominalizată la Brit Awards și a câștigat la MTV Europe Music Awards premiul categoriei Best UK & Irish Act. Cele mai cunoscute piese din repertoriul Marina and the Diamonds sunt „Primadonna”, „How to Be a Heartbreaker” și „Hollywood”.