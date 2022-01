MARINA - Happy Loner

Poți fi un singuratic fericit? MARINA crede că da, iar "Happy Loner" explică detaliat ce se întâmplă atunci când nu poți duce "o viață convențională". Piesa este extrasă de pe ediția deluxe a albumului "Ancient Dreams In A Modern Land", ce a fost lansată în luna iunie a anului trecut.

Tracklist MARINA - "Ancient Dreams In A Modern Land" (Deluxe Edition):

Ancient Dreams In A Modern Land Venus Fly Trap [Explicit] Man's World Purge The Poison Highly Emotional People New America [Explicit] Pandora's Box I Love You But I Love Me More [Explicit] Flowers Goodbye [Explicit] Happy Loner Pink Convertible [Explicit] Free Woman Venus Fly Trap (Demo Version) [Explicit] Ancient Dreams In A Modern Land (Demo Version)

Marina and the Diamonds a devenit cunoscută pe plan internațional odată cu ocuparea locului al doilea la BBC Sound of 2010. În același an a fost nominalizată la Brit Awards și a câștigat la MTV Europe Music Awards premiul categoriei Best UK & Irish Act. Cele mai cunoscute piese din repertoriul Marina and the Diamonds sunt "Primadonna", "How to Be a Heartbreaker" și "Hollywood".