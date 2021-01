Piesa "Ridică-te" are versurile scrise de Paula, artista explicând mesajul pe care a dorit să-l transmită publicului.

"Am scris cântecul cu gândul la toți cei ce au nevoie de un cuvânt în plus pentru a-i ajuta să treacă peste greutăți. Unii pot să își spună singuri aceste lucruri. Nu judeca, nu ai de unde să știi dacă, sub un zâmbet, nu se ascund greutăți pe care omul le poartă în tăcere.

Trebuie să mergi mai departe. Gândește-te la copilul din tine, cel care visa la un viitor glorios, acel copil care, dacă ar fi lângă ține, asta ți-ar spune: luptă pentru visurile mele."