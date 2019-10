Oricine a vizionat noul serial HBO "The Righteous Gemstones" va regăsi aceeaşi atmosferă în acest clip. E vorba despre viaţa luxoasă şi plină de secrete a tele evangheliştilor, care fac milioane de dolari răspândind "Cuvântul". Vieţile lor personale sunt total diferite de cele de pe ecran, iar în acest caz Kesha o joacă pe vânzătoarea de biblii devenită mega star şi care îşi ucide soţul într-un moment de dispută domestică.

Crima pare să fie un accident, iar fundalul muzical e surprinzător de vesel şi animat. După momentul traumatizant, Kesha e pusă pe fugă, se tunde şi schimbă culoarea părului. Se lasă cu urmăriri cu maşini de poliţie şi multe lacrimi. Videoclipul a strâns peste 2 milioane de vizualizări în nici 3 zile. "Raising Hell" este cel mai nou single de pe viitorul album al artistei.

Materialul va include colaborări cu Brian Wilson de la The Beach Boys, dar şi solistul Imagine Dragons, Dan Reynolds. Viitorul LP se numeşte "High Road" şi va debuta pe 10 ianuarie 2020. Este succesorul discului "Rainbow" care a primit nominalizări Grammy. În comparaţie cu acea colecţie de piese, Kesha consideră că şi-a regăsit latura mai sălbatică şi mai veselă.

Dacă "Rainbow" a fost despre probleme personale, soul searching şi redescoperire, "High Road" este despre recucerirea iubirii şi răspândirea fericirii. Kesha a mai lansat o piesă la începutul verii, "Rich, White, Straight Men", în care cântă despre egalitatea sexelor, diferenţele dintre salariile femeilor şi bărbaţilor, dar şi drepturile LGBTQ+.

În 2018 sosea single-ul "Here Comes the Change", preluat din coloana sonoră a biografiei lui Ruth Bader Ginsburg, "On The Basis of Sex".

Pe numele său real Kesha Rose Sebert, Kesha (cunoscută şi drept Ke$ha o perioadă) este o artistă în vârstă de 32 de ani, activă din 2005. Primul său hit a fost colaborarea cu Flo Rida "Right Round". Artista a avut două albume pe primul loc în US Billboard 200, "Animal" şi "Rainbow". În ultimii ani cariera i-a fost marcată de bătălia legală cu producătorul Dr. Luke, acuzat de abuz fizic şi emoţional.