DJ-ul norvegian prezintă un remix al hit-ului din 1984 al Tinei Turner, "What’s Love Got to Do With It". Lansarea beneficiază de un nou videoclip, pe care te invităm să-l urmărești în articol.

În videoclipul regizat de Sarah Bahbah, personajele interpretate de Laura Harrier și Charles Michael Davis prezintă o relație care, deși pe hârtie pare una puternică și ludică, în realitate, cuplul nu are o legătură emoțională profundă. Până la urmă, unul dintre ei trebuie să renunțe la această poveste de "aproape dragoste". "Sunt extraordinar de încântat să colaborez cu Tina Turner, o legendă pe muzica căreia am crescut. <<What’s Love Got To Do With It>> este una dintre melodiile mele preferate din toate timpurile, așa că, să am șansa să o remixez, a reprezentat un moment foarte special în cariera mea. Îmi place să lucrez în jurul vocilor atemporale și, deși este dificil să păstrez elemente ale piesei originale și să adaug pe lângă amprenta mea, sunt extrem de fericit de cum a ieșit!", a declarat Kygo. Lansarea single-ului a fost anunțată pe Instagram-ul lui Kygo la începutul acestei săptămâni și este a treia oară când DJ-ul și producătorul norvegian a remixat un hit din anii '80. Anul trecut, Kygo s-a bucurat de un real succes cu remixul pentru piesa "Higher Love" a artistei Whitney Houston. În 2013, Kygo a reinterpretat piesa lui Marvin Gaye, "Sexual Healing". Ultimul album de studio al Tinei Turner, "Twenty Four Seven", a fost lansat în urmă cu mai bine de două decenii, în 1999. În prezent locuiește în Elveția alături de soțul său, Erwin Bach, și a declarat pentru New York Times în 2019 că nu are de gând să revină la cariera muzicală.