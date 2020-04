"Aveți grijă de voi. Stați acasă. Ne vom vedea cât de curând va fi posibil", a transmis formația în descrierea noului videoclip.

Regizat de Casey McGrath, clipul ni-l prezintă pe solistul Caleb Followill cântând la chitară cu spatele la cameră, într-un clar-obscur tulburător.

"I’m going nowhere/If you’ve got the time/And it’s a long, hard road/’ til I can get to you / And I’ll be holding on/Hoping the sun comes shining through", cântă Caleb, încurajând parcă publicul să-și mențină speranța că situația actuală se va remedia.

Kings Of Leon are programate pentru vara aceasta o serie de concerte europene, urmând ca în septembrie să fie headlineri ai Ohana Festival din California.

Primul concert al formației în România a avut loc în iunie 2017. Evenimentul s-a desfășurat pe Arena Națională din București și a fost deschis de Golan și LP.

Headlineri ai celor mai mari festivaluri din lume - Glastonbury, Coachella, Roskilde și Lollapalooza (Berlin, Chicago, Santiago Chile) - cei patru Kings Of Leon au produs 7 albume, au vândut peste 18 milioane de albume și peste 24 de milioane de single-uri în întreaga lume, câștigând totodată 2 premii Grammy: pentru "Sex on Fire", în 2009, și pentru "Use Somebody", în 2010.